Survivor Ogeday'ın Aşkı Tükendi! Nisa Bölükbaşı’yla İlişkisine Nokta Konuldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Delirtti; Canlı Yayında…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da boy gösteren Ogeday Girişken hakkında şok bir açıklama geldi. Ogeday Girişken’in sırat köprüsünde olduğunu belirten Acun Ilıcalı’nın sağ kolu, Nisa Bölükbaşı’yla olan ilişkisini bile bitirme kararı alabileceğini duyurdu! Canlı yayında arka arkaya şoklar patlatan isim, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor’a sevgili olarak geldikleri bilinen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ağızları açık bıraktı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.