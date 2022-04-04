Sinan Akçıl’la Boşanma Aşamasında Olan Burcu Kıratlı Resti Çekti! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşamaya Başladı Ki… “Sinan Yandın!”
Bir süredir boşanma haberleri ile anılan Sinan Akçıl be Burcu Kıratlı ilginç bir iddia ile yeniden gündeme geldi. Boşanma sürecinde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Burcu Kıratlı, hakkındaki iddialar ile ilgili ilk kez konuşurken; Sinan Akçıl’ın Burcu Kıratlı’nın hakkındaki aşk iddialarına verdiği yanıt herkesi şoke etti! İşte magazin dünyasına bomba gibi düşen yanıtla ilgili detaylar...
Bir süredir boşanma haberleri ile anılan Sinan Akçıl be Burcu Kıratlı ilginç bir iddia ile yeniden gündeme geldi. Boşanma sürecinde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Burcu Kıratlı, hakkındaki iddialar ile ilgili ilk kez konuşurken; Sinan Akçıl’ın Burcu Kıratlı’nın hakkındaki aşk iddialarına verdiği yanıt herkesi şoke etti! Peki, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı mı? Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı barıştı mı? Burcu Kıratlı, Nail Gönenli ile mi sevgili oldu? İşte, detaylar…
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04 Nis 2022 - 15:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.