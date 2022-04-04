Serenay Sarıkaya Gözyaşlarına Boğulacak! Öyle Bir Pişmanlık İçerisinde Kalacak Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! Tam Tamına….
Bir süredir Recep İvedik’in gişe rekorunu kırmasıyla yılın ve sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasına adını yazdıran Bergen filmi, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah’a da adeta bir servet kazandırdı. İlk başta Serenay Sarıkaya’nın Bergen’i canlandıracağı filmde başrolü kapan Farah Zeynep Abdullah ile ilgili son detaylar haberimizde...
Bir süredir Recep İvedik’in gişe rekorunu kırmasıyla yılın ve sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasına adını yazdıran Bergen filmi, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah’a da adeta bir servet kazandırdı. İlk başta Serenay Sarıkaya’nın Bergen’i canlandıracağı filmde başrolü kapan Farah Zeynep Abdullah, aynı zamanda filmin ortak yapımcısı olmayı da başardı. Bu hamlesi ile servetine servet kazan Farah Zeynep Abdullah’ın sadece Bergen’den kazandığı rakam, herkesin dudağını uçuklattı! Peki, Farah Zeynep Abdullah Bergen filminden kaç para, ne kadar kazandı? Farah Zeynep Abdullah’ın aylık kazancı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
04 Nis 2022 - 15:30 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.