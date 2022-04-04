Serenay Sarıkaya Gözyaşlarına Boğulacak! Öyle Bir Pişmanlık İçerisinde Kalacak Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! Tam Tamına….

Bir süredir Recep İvedik’in gişe rekorunu kırmasıyla yılın ve sinema tarihinin en çok izlenen yapımları arasına adını yazdıran Bergen filmi, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah’a da adeta bir servet kazandırdı. İlk başta Serenay Sarıkaya’nın Bergen’i canlandıracağı filmde başrolü kapan Farah Zeynep Abdullah, aynı zamanda filmin ortak yapımcısı olmayı da başardı. Bu hamlesi ile servetine servet kazan Farah Zeynep Abdullah’ın sadece Bergen’den kazandığı rakam, herkesin dudağını uçuklattı! Peki, Farah Zeynep Abdullah Bergen filminden kaç para, ne kadar kazandı? Farah Zeynep Abdullah’ın aylık kazancı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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