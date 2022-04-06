Gönül Dağı Dizisinde Şok Eden Ayrılık! Seyirciler Umutla Beklemişti, Yine Olmadı! El Kol Titriyor; Meryem ve Rıfat’tan Sonra O Oyuncuda Diziden Ayrıldı…
Kalpleri adeta eriten aile hikayesiyle ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz cumartesi ekranlara gelen son bölümü ile bir kez daha reytinglerin zirvesine oturdu. İki sezondur TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Gönül Dağı dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...
Kalpleri adeta eriten aile hikayesiyle ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz cumartesi ekranlara gelen son bölümü ile bir kez daha reytinglerin zirvesine oturdu. İki sezondur TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Gönül Dağı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, herkesi adeta şoke etti. Ramazan ve Asuman ilişkisindeki yaşanacak olan o gelişmeyse şimdiden tüm sosyal medya platformlarını ele geçirdi! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisinin son bölümünde neler oldu? Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı, yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
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06 Nis 2022 - 04:09 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.