- 05 Nis 2022 - 19:05

Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Alev Alev Yaktı! Beyazlar İçerisinde Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Herkes Baka Kaldı! “Sen Neymişsin!”

Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı, birbirinden iddialı oyuncuları kadrosunda bir araya getirmesiyle de çok sevildi. Usta oyuncular kadar genç yeteneklere de kadrosunda yer açan Gönül Dağı dizisi, özellikle genç yeteneklerden biri olan Sevilay Gültekin ile bir hayli dikkat çekti. İşte Sevilay Gültekin ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı, birbirinden iddialı oyuncuları kadrosunda bir araya getirmesiyle de çok sevildi. Usta oyuncular kadar genç yeteneklere de kadrosunda yer açan Gönül Dağı dizisi, özellikle genç yeteneklerden biri olan Sevilay Gültekin ile bir hayli dikkat çekti. Gönül Dağı dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan ve dizide Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin’in yaptığı son paylaşım ise, ünlü oyuncunun başarılı oyunculuk performansını bile gölgeledi! Peki, Gönül Dağı dizisinin Meryem’i Sevilay Gültekin ne paylaştı? Gönül Dağı dizisinin Meryem’i Sevilay Gültekin nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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05 Nis 2022 - 19:05 - Magazin

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