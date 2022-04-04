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04 Nis 2022 - 15:36

Survivor Ekstra Semih Öztürk İçin Acun Ilıcalı’dan Darbe! Gözden Çıkarıp; Kovmuştu! Son Durum İçleri Titretti; Tüyler Ürpertti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan hemen sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra programında bulunan Semih Öztürk’e Acun Ilıcalı darbesi indi! Gözden çıkarıp kovduğu konuşulan Acun Ilıcalı, yaptığı son hamleyle birlikte tüyleri ürpertti. Yeniden barışma eşiğinde oldukları konuşulan Semih Öztürk ve Acun Ilıcalı arasındaki son bağda tamamen koptu! Peki, neler oluyor?