Survivor Ekstra Semih Öztürk İçin Acun Ilıcalı’dan Darbe! Gözden Çıkarıp; Kovmuştu! Son Durum İçleri Titretti; Tüyler Ürpertti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan hemen sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra programında bulunan Semih Öztürk’e Acun Ilıcalı darbesi indi! Gözden çıkarıp kovduğu konuşulan Acun Ilıcalı, yaptığı son hamleyle birlikte tüyleri ürpertti. Yeniden barışma eşiğinde oldukları konuşulan Semih Öztürk ve Acun Ilıcalı arasındaki son bağda tamamen koptu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasını yorumlamak için yıllardır bulunan Semih Öztürk adeta Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olmuştu. Ekstra programında vermiş olduğu yarışmacı yorumlarıyla ağızları açık bırakan Semih Öztürk’ün programdan Alpay Kazan’ın vefatından sonra kovulduğu iddia edilmişti. Şimdi ise şok gerçek ortaya çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.