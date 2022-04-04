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04 Nis 2022 - 15:57

Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Dönüyor! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! “Sonunda!”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’dan sevindirici haber geldi. Yeniden ekranlara döneceği ortaya çıkan başarılı oyuncunun kanalla anlaşma imzaladığı ve senaryosunun yazıldığı gündeme bomba gibi düştü. Asiye’nin karşısında göreceği hüngür hüngür ağlayacağı ise yorumlarda belirtildi! İşte milyonlara “sonunda” dedirten o gelişme!