- 04 Nis 2022 - 20:38

Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’dan sevindirici haber geldi. Yeniden ekranlara döneceği ortaya çıkan başarılı oyuncunun kanalla anlaşma imzaladığı ve senaryosunun yazıldığı gündeme bomba gibi düştü. Asiye’nin karşısında göreceği hüngür hüngür ağlayacağı ise yorumlarda belirtildi! İşte milyonlara “sonunda” dedirten o gelişme!

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamları fırtınalar estiriyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Kardeşlerim dizisinin 29. Bölümünde ayrılan Halit Özgür Sarı’nın vedası ise yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Şimdi ise büyük müjde verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Nis 2022 - 20:38 Ankara- Yaşam

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