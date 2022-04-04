- 04 Nis 2022 - 16:28 G: 04 Nis 2022 - 16:37

Survivor Barış’tan Skandal Yokluk Adası İtirafı! “Acun Ilıcalı Karşımda” Demedi; Konseyde Skandal İtirafları Arka Arkaya Getirdi! “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal itiraflar arka arkaya geldi. Barış Murat Yağcı’dan gelen yokluk adası itirafları ağızların açık kalmasına neden oldu! “Acun Ilıcalı karşımda” demedi, konseyde skandal itiraflarda bulundu! Birçok kişi ise bu duruma “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yeni kuralların geldiği Survivor’da yokluk adası da yarışmacıların tüylerin ürpermesine neden olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?

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04 Nis 2022 - 16:28 Ankara- Yaşam

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