Survivor Barış’tan Skandal Yokluk Adası İtirafı! “Acun Ilıcalı Karşımda” Demedi; Konseyde Skandal İtirafları Arka Arkaya Getirdi! “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal itiraflar arka arkaya geldi. Barış Murat Yağcı’dan gelen yokluk adası itirafları ağızların açık kalmasına neden oldu! “Acun Ilıcalı karşımda” demedi, konseyde skandal itiraflarda bulundu! Birçok kişi ise bu duruma “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yeni kuralların geldiği Survivor’da yokluk adası da yarışmacıların tüylerin ürpermesine neden olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.