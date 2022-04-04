Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya’dan Şok Hamle! Herkes Somer Sanıyor Ama Sevgilisi Öyle Bir İsim Çıktı Ki… “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarının fenomen yapımları arasına adını hızla yazdıran Üç Kız Kardeş dizisinin güzeller güzeli başrolü Özgü Kaya herkesi şaşırtan bir paylaşım da bulundu. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile dikkat çeken genç yeteneklerden biri olan Özgü Kaya, o paylaşımı ile sevgilisini de ortaya çıkardı. İşte Özgü Kaya ile ilgili son gelişmeler...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımları arasına adını hızla yazdıran Üç Kız Kardeş dizisinin güzeller güzeli başrolü Özgü Kaya herkesi şaşırtan bir paylaşım da bulundu. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile dikkat çeken genç yeteneklerden biri olan Özgü Kaya, o paylaşımı ile sevgilisini de ortaya çıkardı. Dizide partneri olan ve Özgü Kaya’nın canlandırdığı Türkan’ın eşi Somer’e hayat veren Berken Güven’e çok yakıştırılan Özgü Kaya’nın sevgilisi ise, bakın kim çıktı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi var mı? Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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04 Nis 2022 - 20:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.