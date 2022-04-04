- 04 Nis 2022 - 20:41

Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya’dan Şok Hamle! Herkes Somer Sanıyor Ama Sevgilisi Öyle Bir İsim Çıktı Ki… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının fenomen yapımları arasına adını hızla yazdıran Üç Kız Kardeş dizisinin güzeller güzeli başrolü Özgü Kaya herkesi şaşırtan bir paylaşım da bulundu. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile dikkat çeken genç yeteneklerden biri olan Özgü Kaya, o paylaşımı ile sevgilisini de ortaya çıkardı. İşte Özgü Kaya ile ilgili son gelişmeler...

Kanal D ekranlarının fenomen yapımları arasına adını hızla yazdıran Üç Kız Kardeş dizisinin güzeller güzeli başrolü Özgü Kaya herkesi şaşırtan bir paylaşım da bulundu. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile dikkat çeken genç yeteneklerden biri olan Özgü Kaya, o paylaşımı ile sevgilisini de ortaya çıkardı. Dizide partneri olan ve Özgü Kaya’nın canlandırdığı Türkan’ın eşi Somer’e hayat veren Berken Güven’e çok yakıştırılan Özgü Kaya’nın sevgilisi ise, bakın kim çıktı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi var mı? Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya’nın sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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04 Nis 2022 - 20:41 - Magazin

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