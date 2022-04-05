Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Paylaşımıyla Yürekleri Hoplattı! Dur Durak Bilmiyor; Cesur Paylaşımlar Arka Arkaya! Fragmanda Başka, Instagram’da Başka!
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile dizinin seyircisinin gönlünde iki sezondur adeta taht kuran Hazal Çağlar, şimdilerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile seyircisini etkiler hale geldi. Normal hayatında diziden çok daha farklı giyinen Hazal Çağlar ile ilgili son detaylar haberimizde...
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile dizinin seyircisinin gönlünde iki sezondur adeta taht kuran Hazal Çağlar, şimdilerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile seyircisini etkiler hale geldi. Normal hayatında diziden çok daha farklı giyinen Hazal Çağlar hem tarzı hem de güzelliğiyle sosyal medyanın keşfet sekmelerini bu hafta da ele geçirdi. Attığı o son fotoğraf ile herkesi adeta büyüleyen Hazal Çağlar, bakın ne paylaştı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar ne paylaştı? Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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05 Nis 2022 - 22:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.