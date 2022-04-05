- 05 Nis 2022 - 22:08

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Paylaşımıyla Yürekleri Hoplattı! Dur Durak Bilmiyor; Cesur Paylaşımlar Arka Arkaya! Fragmanda Başka, Instagram’da Başka!

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile dizinin seyircisinin gönlünde iki sezondur adeta taht kuran Hazal Çağlar, şimdilerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile seyircisini etkiler hale geldi. Normal hayatında diziden çok daha farklı giyinen Hazal Çağlar ile ilgili son detaylar haberimizde...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile dizinin seyircisinin gönlünde iki sezondur adeta taht kuran Hazal Çağlar, şimdilerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile seyircisini etkiler hale geldi. Normal hayatında diziden çok daha farklı giyinen Hazal Çağlar hem tarzı hem de güzelliğiyle sosyal medyanın keşfet sekmelerini bu hafta da ele geçirdi. Attığı o son fotoğraf ile herkesi adeta büyüleyen Hazal Çağlar, bakın ne paylaştı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar ne paylaştı? Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

05 Nis 2022 - 22:08 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Buse Varol’dan Alişan’a Tokat Gibi Darbe! Devrim Yarattı; Tektaş Ailesini Karıştırdı! Kaynanasının Eli Kolu Titreyecek! “Bu Kadarı da Pes” mask
Buse Varol’dan Alişan’a Tokat Gibi Darbe! Devrim Yarattı; Tektaş Ailesini Karıştırdı! Kaynanasının Eli Kolu Titreyecek! “Bu Kadarı da Pes”
Acun Ilıcalı’nın Acısı Bitmek Nedir Bilmiyor! En Yakınından Sonra O İsmi de Toprağa Verdi! Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! 22 Yaşındaydı… mask
Acun Ilıcalı’nın Acısı Bitmek Nedir Bilmiyor! En Yakınından Sonra O İsmi de Toprağa Verdi! Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! 22 Yaşındaydı…
Survivor Yarışmacıları Mahkemelik Oldu! Aileler İşin İçine Girdi; “Utanç Verici” Suçlamanın Ardından Soluklar Mahkemede Alındı! “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmacıları Mahkemelik Oldu! Aileler İşin İçine Girdi; “Utanç Verici” Suçlamanın Ardından Soluklar Mahkemede Alındı! “Yok Artık!”
Survivor Mert Öcal’ın Eski Aşkı Alev Alev Yaktı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Nefesler Kesiliyor! “Mert Bu Kız Silinir Mi?” mask
Survivor Mert Öcal’ın Eski Aşkı Alev Alev Yaktı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Nefesler Kesiliyor! “Mert Bu Kız Silinir Mi?”
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Göbekler Atılıyor; Survivor Hayatı Bitiyor! Barış Mı, Gökhan Mı? “Güle Güle!” mask
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Göbekler Atılıyor; Survivor Hayatı Bitiyor! Barış Mı, Gökhan Mı? “Güle Güle!”
Survivor Nagihan’dan Herkesi Kıpkırmızı Eden “Regl” İtirafı! 83 Milyonun Önünde… Acun Ilıcalı’nın Eli Ayağına Dolandı! “Utan Biraz!” mask
Survivor Nagihan’dan Herkesi Kıpkırmızı Eden “Regl” İtirafı! 83 Milyonun Önünde… Acun Ilıcalı’nın Eli Ayağına Dolandı! “Utan Biraz!”
Survivor’da Ünlüler Takımı Acun Medya’dan Öyle Bir Şey İstedi Ki… Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Masayı Alev Alev Yaktı! “Birde Şampiyonsunuz!” mask
Survivor’da Ünlüler Takımı Acun Medya’dan Öyle Bir Şey İstedi Ki… Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Masayı Alev Alev Yaktı! “Birde Şampiyonsunuz!”
Survivor Nisa Yarışmadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Sevgilisiyle Vedalaştı! Valizi Eline Verildi! “Güle Güle Nisa!” mask
Survivor Nisa Yarışmadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Sevgilisiyle Vedalaştı! Valizi Eline Verildi! “Güle Güle Nisa!”
Survivor Merve Aydın’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Survivor Merve Aydın’ın Eşi Mehmet Akif Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
Survivor Merve Aydın’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Survivor Merve Aydın’ın Eşi Mehmet Akif Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Survivor Seda Ocak’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Survivor Seda Ocak’ın Eşi Yasin Ocak Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
Survivor Seda Ocak’ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Survivor Seda Ocak’ın Eşi Yasin Ocak Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Müge Anlı’nın Son Hali Şok Etti! Başını Kapattı, Alkışları Topladı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Maşallah!” mask
Müge Anlı’nın Son Hali Şok Etti! Başını Kapattı, Alkışları Topladı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Maşallah!”
Buse Varol’dan Alişan’a Tokat Gibi Darbe! Devrim Yarattı; Tektaş Ailesini Karıştırdı! Kaynanasının Eli Kolu Titreyecek! “Bu Kadarı da Pes” mask
Buse Varol’dan Alişan’a Tokat Gibi Darbe! Devrim Yarattı; Tektaş Ailesini Karıştırdı! Kaynanasının Eli Kolu Titreyecek! “Bu Kadarı da Pes”
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Paylaşımıyla Yürekleri Hoplattı! Dur Durak Bilmiyor; Cesur Paylaşımlar Arka Arkaya! Fragmanda Başka, Instagram’da Başka! mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Paylaşımıyla Yürekleri Hoplattı! Dur Durak Bilmiyor; Cesur Paylaşımlar Arka Arkaya! Fragmanda Başka, Instagram’da Başka!
Acun Ilıcalı’nın Acısı Bitmek Nedir Bilmiyor! En Yakınından Sonra O İsmi de Toprağa Verdi! Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! 22 Yaşındaydı… mask
Acun Ilıcalı’nın Acısı Bitmek Nedir Bilmiyor! En Yakınından Sonra O İsmi de Toprağa Verdi! Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! 22 Yaşındaydı…
Survivor Mert Öcal’ın Eski Aşkı Alev Alev Yaktı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Nefesler Kesiliyor! “Mert Bu Kız Silinir Mi?” mask
Survivor Mert Öcal’ın Eski Aşkı Alev Alev Yaktı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Nefesler Kesiliyor! “Mert Bu Kız Silinir Mi?”
Survivor Yarışmacıları Mahkemelik Oldu! Aileler İşin İçine Girdi; “Utanç Verici” Suçlamanın Ardından Soluklar Mahkemede Alındı! “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmacıları Mahkemelik Oldu! Aileler İşin İçine Girdi; “Utanç Verici” Suçlamanın Ardından Soluklar Mahkemede Alındı! “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status