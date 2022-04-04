Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Yürekleri Hoplattı! Dur Durak Bilmiyor; Cesur Paylaşımlar Arka Arkaya! Fragmanda Başka, Instagram’da Başka!

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile dizinin seyircisinin gönlünde iki sezondur adeta taht kuran Hazal Çağlar, şimdilerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile seyircisini etkiler hale geldi. Normal hayatında diziden çok daha farklı giyinen Hazal Çağlar hem tarzı hem de güzelliğiyle sosyal medyanın keşfet sekmelerini bu hafta da ele geçirdi. Attığı o son fotoğraf ile herkesi adeta büyüleyen Hazal Çağlar, bakın ne paylaştı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar ne paylaştı? Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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