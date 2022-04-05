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05 Nis 2022 - 08:57

Seren Serengil ve Ebru Gündeş Birbirine Girdi! Sözler Kursağında Takılı Kaldı; “Düşmanım Olsa Bile…” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil ve Ebru Gündeş resmen birbirine girdi. İkilinin davalık olduğu ortaya çıkarken; Seren Serengil’in sözleri ise boğazında takılı kaldı. Seren Serengil, “Buraya düşmanım gelse ağırlamak zorundayım” açıklamasıyla şok etkisi yarattı! Seren Serengil adeta açtı ağzını yumdu gözünü!