- 05 Nis 2022 - 08:57 G: 05 Nis 2022 - 08:58

Seren Serengil ve Ebru Gündeş Birbirine Girdi! Sözler Kursağında Takılı Kaldı; “Düşmanım Olsa Bile…” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil ve Ebru Gündeş resmen birbirine girdi. İkilinin davalık olduğu ortaya çıkarken; Seren Serengil’in sözleri ise boğazında takılı kaldı. Seren Serengil, “Buraya düşmanım gelse ağırlamak zorundayım” açıklamasıyla şok etkisi yarattı! Seren Serengil adeta açtı ağzını yumdu gözünü!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan Seren Serengil, sıkça Ebru Gündeş konusu açıldığınsa sinirlendiğini açıklamıştı. Ebru Gündeş’in parası olursa sevgilisi yaptığını açıklayan Seren Serengil, en sonunda skandal bir yorumda bulundu ve ikilinin adeta birbirine girdiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Nis 2022 - 08:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Gizem Memiç Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Reyhan Gizem Memiç Kimdir Aslen Nerelidir, Evli Mı, Eşi Kimdir? mask
Survivor Gizem Memiç Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Reyhan Gizem Memiç Kimdir Aslen Nerelidir, Evli Mı, Eşi Kimdir?
Murat Dalkılıç Kıskançlıktan Ne Dediğini Bilemedi! Hande Erçel, Merve Boluğur 'a Skandal Sözler! Kaan Yıldırım... Sosyal Medya Çalkalanıyor… mask
Murat Dalkılıç Kıskançlıktan Ne Dediğini Bilemedi! Hande Erçel, Merve Boluğur 'a Skandal Sözler! Kaan Yıldırım... Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Survivor Yarışmasında Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi! Hikmet, Nisa, Sude, Ogeday… Murat Ceylan Durduramadı; Zor Susturdu! mask
Survivor Yarışmasında Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi! Hikmet, Nisa, Sude, Ogeday… Murat Ceylan Durduramadı; Zor Susturdu!
Ebru Gündeş’in Evli Aşkı Ortaya Çıktı; Ağızlar Açık Kaldı! “Yaşadığını Yaşatıyor!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Perde Arkası Korkunç… mask
Ebru Gündeş’in Evli Aşkı Ortaya Çıktı; Ağızlar Açık Kaldı! “Yaşadığını Yaşatıyor!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Perde Arkası Korkunç…
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geliyor! Bu Kez Rıfat’la Hikayeleri Bambaşka Olacak! Yeni Senaryo Yazıldı! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… mask
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geliyor! Bu Kez Rıfat’la Hikayeleri Bambaşka Olacak! Yeni Senaryo Yazıldı! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…
Survivor Batuhan Adayı Bıraktı; İstanbul'a Geri Dönüyor! Çileden Çıktı; Son Yaşadığı Olay Midesini Bulandırdı! Acun Ilıcalı Kapıyı Araladı! mask
Survivor Batuhan Adayı Bıraktı; İstanbul'a Geri Dönüyor! Çileden Çıktı; Son Yaşadığı Olay Midesini Bulandırdı! Acun Ilıcalı Kapıyı Araladı!
Survivor Ogeday'ın Aşkı Tükendi! Nisa Bölükbaşı’yla İlişkisine Nokta Konuldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Delirtti; Canlı Yayında… mask
Survivor Ogeday'ın Aşkı Tükendi! Nisa Bölükbaşı’yla İlişkisine Nokta Konuldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Delirtti; Canlı Yayında…
Survivor Ekstra Semih Öztürk İçin Acun Ilıcalı’dan Son Darbe! Gözden Çıkarıp; Kovmuştu! Son Durum İçleri Titretti; Tüyler Ürpertti! Affetti Mi? mask
Survivor Ekstra Semih Öztürk İçin Acun Ilıcalı’dan Son Darbe! Gözden Çıkarıp; Kovmuştu! Son Durum İçleri Titretti; Tüyler Ürpertti! Affetti Mi?
Şeyma Subaşı’na Sabancı Aşkı Yaradı! İmajını ve Stilini Değiştirdi! Gören Tanıyamıyor, Bakan Bir Daha Bakıyor! “Meedo Üzüntülü Şu Kız Kaybedilir Miydi?” mask
Şeyma Subaşı’na Sabancı Aşkı Yaradı! İmajını ve Stilini Değiştirdi! Gören Tanıyamıyor, Bakan Bir Daha Bakıyor! “Meedo Üzüntülü Şu Kız Kaybedilir Miydi?”
Eser Yenenler’in Eşi Berfu Yenenler’in Okuduğu Bölüm Ve Asıl Mesleğini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı... mask
Eser Yenenler’in Eşi Berfu Yenenler’in Okuduğu Bölüm Ve Asıl Mesleğini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
En Tehlikeli Sinsi Burçlar Hangisidir? İşte Herkesin Arkasında İş Çeviren O Burçlar… mask
En Tehlikeli Sinsi Burçlar Hangisidir? İşte Herkesin Arkasında İş Çeviren O Burçlar…
Seren Serengil ve Ebru Gündeş Birbirine Girdi! Sözler Kursağında Takılı Kaldı; “Düşmanım Olsa Bile…” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… mask
Seren Serengil ve Ebru Gündeş Birbirine Girdi! Sözler Kursağında Takılı Kaldı; “Düşmanım Olsa Bile…” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…
Yalnız Kurt Dizisi Final Mi Yapıyor? Dizinin Yapımcısı Osman Sınav Final Eleştirilerine Cevap Verdi! Biraz Sabır... mask
Yalnız Kurt Dizisi Final Mi Yapıyor? Dizinin Yapımcısı Osman Sınav Final Eleştirilerine Cevap Verdi! Biraz Sabır...
Hakim Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? ATV Hakim Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Hakim Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? ATV Hakim Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Murat Dalkılıç Kıskançlıktan Ne Dediğini Bilemedi! Hande Erçel, Merve Boluğur 'a Skandal Sözler! Kaan Yıldırım... Sosyal Medya Çalkalanıyor… mask
Murat Dalkılıç Kıskançlıktan Ne Dediğini Bilemedi! Hande Erçel, Merve Boluğur 'a Skandal Sözler! Kaan Yıldırım... Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Survivor Gizem Memiç Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Reyhan Gizem Memiç Kimdir Aslen Nerelidir, Evli Mı, Eşi Kimdir? mask
Survivor Gizem Memiç Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Reyhan Gizem Memiç Kimdir Aslen Nerelidir, Evli Mı, Eşi Kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status