Seren Serengil ve Ebru Gündeş Birbirine Girdi! Sözler Kursağında Takılı Kaldı; “Düşmanım Olsa Bile…” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil ve Ebru Gündeş resmen birbirine girdi. İkilinin davalık olduğu ortaya çıkarken; Seren Serengil’in sözleri ise boğazında takılı kaldı. Seren Serengil, “Buraya düşmanım gelse ağırlamak zorundayım” açıklamasıyla şok etkisi yarattı! Seren Serengil adeta açtı ağzını yumdu gözünü!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan Seren Serengil, sıkça Ebru Gündeş konusu açıldığınsa sinirlendiğini açıklamıştı. Ebru Gündeş’in parası olursa sevgilisi yaptığını açıklayan Seren Serengil, en sonunda skandal bir yorumda bulundu ve ikilinin adeta birbirine girdiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.