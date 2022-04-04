Buse Varol’dan Alişan’a Tokat Gibi Darbe! Devrim Yarattı; Tektaş Ailesini Karıştırdı! Kaynanasının Eli Kolu Titreyecek! “Bu Kadarı da Pes”

Şimdilerde yeni bir dizi projesi ile haşır neşir olmaya başlayan Buse Varol, bu haftaya çok hızlı başladı. Kendi sosyal medya hesabından arka arkaya cüretkar paylaşımlarda bulunan Buse Varol, giydiği kıyafetler ve verdiği pozlar ile herkesin başını bir kez daha döndürdü. O fotoğraflar ile takipçilerini kendisine hayran bırakan Buse Varol, “Alişan kıskançlıktan deliye dönecek” yorumlarından da kaçamadı! Peki, Buse Varol ne yaptı? Buse Varol ne giydi? Buse Varol’un nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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