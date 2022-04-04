Buse Varol’dan Alişan’a Tokat Gibi Darbe! Devrim Yarattı; Tektaş Ailesini Karıştırdı! Kaynanasının Eli Kolu Titreyecek! “Bu Kadarı da Pes”
Şimdilerde yeni bir dizi projesi ile haşır neşir olmaya başlayan Buse Varol, bu haftaya çok hızlı başladı. Kendi sosyal medya hesabından arka arkaya cüretkar paylaşımlarda bulunan Buse Varol, giydiği kıyafetler ve verdiği pozlar ile herkesin başını bir kez daha döndürdü. İşte o pozlar...
Şimdilerde yeni bir dizi projesi ile haşır neşir olmaya başlayan Buse Varol, bu haftaya çok hızlı başladı. Kendi sosyal medya hesabından arka arkaya cüretkar paylaşımlarda bulunan Buse Varol, giydiği kıyafetler ve verdiği pozlar ile herkesin başını bir kez daha döndürdü. O fotoğraflar ile takipçilerini kendisine hayran bırakan Buse Varol, “Alişan kıskançlıktan deliye dönecek” yorumlarından da kaçamadı! Peki, Buse Varol ne yaptı? Buse Varol ne giydi? Buse Varol’un nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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04 Nis 2022 - 20:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.