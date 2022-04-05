- 05 Nis 2022 - 19:05

Deniz Seki’den Üzen Haber Geldi! İncecik Kalmak İçin Denemediği Yol Kalmamıştı… Son Durumu Gözyaşı Sebebi Oldu!

Hem müzik dünyasının hem de sosyal medyanın olaylı isimlerinden biri olan Deniz Seki, ikinci kez ameliyata girdi. Geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından hızla kilo vermesi nedeniyle takipçilerini bir hayli şaşırtan Deniz Seki, aynı zamanda takipçilerini endişelendirir hale gelmişti. İşte Deniz Seki ile ilgili son detay ve yeni hali...

Hem müzik dünyasının hem de sosyal medyanın olaylı isimlerinden biri olan Deniz Seki, ikinci kez ameliyata girdi. Geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından hızla kilo vermesi nedeniyle takipçilerini bir hayli şaşırtan Deniz Seki, aynı zamanda takipçilerini endişelendirir hale gelmişti. Bir kez daha ameliyat olma kararı alan Deniz Seki’nin niçin ameliyat olduğu da ortaya çıkarken; ünlü şarkıcının sağlık durumu gibi detaylar da gün yüzüne çıktı! Peki, Deniz Seki’ye ne oldu? Deniz Seki ne ameliyatı oldu? Deniz Seki’nin sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

05 Nis 2022 - 19:05 - Magazin

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