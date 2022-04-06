- 06 Nis 2022 - 04:13

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden Müjdeli Haber! Hasret Bitiyor Mu? Hızır, İlyas, Alparslan… Herkes Geliyor; Tarih Verildi! ATV İle Yeniden Ekranlarda…

ATV ekranlarının unutulmaz yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu sene yayından kaldırılmış ve altı sezondur adeta aile haline gelmiş olan izleyicilerini çok etkilemişti. Bunun üzerine harekete geçen ATV, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi. İşte detaylar...

ATV ekranlarının unutulmaz yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu sene yayından kaldırılmış ve altı sezondur adeta aile haline gelmiş olan izleyicilerini çok etkilemişti. Bunun üzerine harekete geçen ATV, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi. Seyircisini büyük bir heyecana kaptıran bu haberin ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeniden mi başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hangi kanalda, ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

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06 Nis 2022 - 04:13 - Dizi Haberleri

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