Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden Şok Haber! Hızır, İlyas, Alparslan… Herkes Geliyor; Tarih Verildi! Yeniden Ekranlarda…
ATV ekranlarının unutulmaz yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu sene yayından kaldırılmış ve altı sezondur adeta aile haline gelmiş olan izleyicilerini çok etkilemişti. Bunun üzerine harekete geçen ATV, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi. İşte detaylar...
ATV ekranlarının unutulmaz yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu sene yayından kaldırılmış ve altı sezondur adeta aile haline gelmiş olan izleyicilerini çok etkilemişti. Bunun üzerine harekete geçen ATV, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi. Seyircisini büyük bir heyecana kaptıran bu haberin ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeniden mi başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hangi kanalda, ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…
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04 Nis 2022 - 20:40 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.