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04 Nis 2022 - 20:39

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Demir Yaman Geri Döndü! Final Sahnesinde Yüzü Göründü! İmzalar Atıldı; Anlaşma İmzalandı! Final Bölümünde Taş Üstüne Taş Kalmayacak!

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da bir devran daha kapanıyor. Yakın zamanda Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final olacağı biliniyorken; Murat Ünalmış’ın hayat verdiği Demir Yaman karakteri milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu! İmzalar atılırken; anlaşmalar tek bölüm imzalandı! İşte taş üstünde taş kaldırmayacak skandal olay!