Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Demir Yaman Geri Döndü! Final Sahnesinde Yüzü Göründü! İmzalar Atıldı; Anlaşma İmzalandı! Final Bölümünde Taş Üstüne Taş Kalmayacak!
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da bir devran daha kapanıyor. Yakın zamanda Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final olacağı biliniyorken; Murat Ünalmış’ın hayat verdiği Demir Yaman karakteri milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu! İmzalar atılırken; anlaşmalar tek bölüm imzalandı! İşte taş üstünde taş kaldırmayacak skandal olay!
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarını sallanıyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve toplamda 130 bölüme kadar ulaşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yakın zamanda final yapacağı ortaya çıkmıştı. Demir Yaman’sa dizinin finali için geldi!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.