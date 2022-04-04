Şeyma Subaşı’ya Aşk Yaradı; İmajını Değiştirdi! Gören Tanıyamıyor, Bakan Bir Daha Bakıyor! “Meedo Şu Kız Kaybedilir Miydi?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı bambaşka birisine dönüştü. Aşk iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı’na aşk resmen yaradı! Öyle bir imaj değişimi yaşadı ki, gören tanıyamadı, bir bakan bir daha baktı. Hayranlarından “Meedo, şu kız kaybedilir miydi?” yorumları alan Şeyma Subaşı, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’ya olan tanışmasından sonra aşk yaşamaya başlayan Subaşı, evlikle bu ilişkiyi taçlandırmıştı. Uzun bir süre sevgililik dönemi yaşayan Subaşı ve Ilıcalı, 1 yıl kadar evli kaldıktan sonra boşanmaya karar vermişlerdi. Birbirlerini çok yorduklarını öne sürerek boşanan ikilinin birbirlerini aldattığı iddiaları gündeme gelmişti. İki isimde bu iddiaların doğru olmadığını dile getirmişti. Şimdi ise Şeyma Subaşı öyle bir değişim yaşadı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.