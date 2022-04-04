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04 Nis 2022 - 20:35

Şeyma Subaşı’ya Aşk Yaradı; İmajını Değiştirdi! Gören Tanıyamıyor, Bakan Bir Daha Bakıyor! “Meedo Şu Kız Kaybedilir Miydi?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı bambaşka birisine dönüştü. Aşk iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı’na aşk resmen yaradı! Öyle bir imaj değişimi yaşadı ki, gören tanıyamadı, bir bakan bir daha baktı. Hayranlarından “Meedo, şu kız kaybedilir miydi?” yorumları alan Şeyma Subaşı, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…