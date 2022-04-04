Gönül Dağı Dizisinde Meryem Rüzgarı! Rıfat’ın Ellerinden Tuttu; Tüm Algıları Kırdı! Gümbür Gümbür… Nankör Diyenler Mosmor Olacak!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde yeniden Meryem rüzgarları esecek! Rıfat’ın ellerinden tutarak ittiği karanlıktan kurtaracak olan Meryem’in tüm algıları kıracağı gündeme bomba gibi düştü! Gümbür gümbür geleceği ortaya çıkan Meryem karakterinin kendisine “Nankör” diyenleri mosmor edeceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi seyircileri heyecanlandırarak yoluna devam ediyor. Ramazan ayının girişiyle birlikte sektörde bir ilki yapan Gönül Dağı, dini günlerimizi de konu olarak alıyor. Her bölümüyle milyonların beğenini toplayan Gönül Dağı dizisinde Rıfat ve Meryem’in hikayesi yeniden başlıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.