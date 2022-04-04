Gönül Dağı Dizisinde Meryem Rüzgarı! Rıfat’ın Ellerinden Tuttu; Tüm Algıları Kırdı! Gümbür Gümbür… Nankör Diyenler Mosmor Olacak!

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi seyircileri heyecanlandırarak yoluna devam ediyor. Ramazan ayının girişiyle birlikte sektörde bir ilki yapan Gönül Dağı, dini günlerimizi de konu olarak alıyor. Her bölümüyle milyonların beğenini toplayan Gönül Dağı dizisinde Rıfat ve Meryem’in hikayesi yeniden başlıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

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