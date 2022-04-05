Ebru Gündeş’in Evli Aşkı Ortaya Çıktı; Ağızlar Açık Kaldı! “Yaşadığını Yaşatıyor!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Perde Arkası Korkunç…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in evli aşkı gündeme bomba gibi düştü. Ağızları açık bırakan bu olay sonrasında birçok kişi “Yaşadığını yaşatıyor” yorumunda bulundu. Tepkiler arka arkaya gelirken perde arkası korkunç çıktı! Seyircilerin ağzını açık bırakan bu durum magazin dünyasını salladı! Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz yılın yaz aylarında Ebru Gündeş’in eski eşi Rezza Zarab’tan olaylı bir şekilde ayrıldığı gündemde kalmıştı. Rezza Zarab’ın, Ebru Gündeş’in en yakın arkadaşı Hadise’yle aşk yaşadığı konuşulmuş; yasak aşk iddiaları ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Hadise bu iddiaları kesin bir dille yalanlarken; Ebru Gündeş ise apar topar ilişkiyi bitirme kararı almıştı. Şimdi ise Ebru Gündeş’in aşkı şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.