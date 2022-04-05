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05 Nis 2022 - 08:55

Ebru Gündeş’in Evli Aşkı Ortaya Çıktı; Ağızlar Açık Kaldı! “Yaşadığını Yaşatıyor!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Perde Arkası Korkunç…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in evli aşkı gündeme bomba gibi düştü. Ağızları açık bırakan bu olay sonrasında birçok kişi “Yaşadığını yaşatıyor” yorumunda bulundu. Tepkiler arka arkaya gelirken perde arkası korkunç çıktı! Seyircilerin ağzını açık bırakan bu durum magazin dünyasını salladı! Peki, neler oluyor?