- 05 Nis 2022 - 08:55 G: 05 Nis 2022 - 08:59

Ebru Gündeş’in Evli Aşkı Ortaya Çıktı; Ağızlar Açık Kaldı! “Yaşadığını Yaşatıyor!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Perde Arkası Korkunç…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in evli aşkı gündeme bomba gibi düştü. Ağızları açık bırakan bu olay sonrasında birçok kişi “Yaşadığını yaşatıyor” yorumunda bulundu. Tepkiler arka arkaya gelirken perde arkası korkunç çıktı! Seyircilerin ağzını açık bırakan bu durum magazin dünyasını salladı! Peki, neler oluyor?

Geçtiğimiz yılın yaz aylarında Ebru Gündeş’in eski eşi Rezza Zarab’tan olaylı bir şekilde ayrıldığı gündemde kalmıştı. Rezza Zarab’ın, Ebru Gündeş’in en yakın arkadaşı Hadise’yle aşk yaşadığı konuşulmuş; yasak aşk iddiaları ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Hadise bu iddiaları kesin bir dille yalanlarken; Ebru Gündeş ise apar topar ilişkiyi bitirme kararı almıştı. Şimdi ise Ebru Gündeş’in aşkı şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Nis 2022 - 08:55 Ankara- Yaşam

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