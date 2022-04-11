- 11 Nis 2022 - 14:44 G: 11 Nis 2022 - 14:46

Demet Özdemir'in Tek Hayali O Gelinlikti! Tüm Hayalleri Suya Düştü, İptal Oldu! Evlenmek İstiyordu; Başına Gelenler Her Şeyi Unutturdu! “Bu Kadarı da Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, hayranlarını derinden üzdü. Gelinlik hayalleri adeta hayal olan Demet Özdemir’in başına gelenler ağızların açık kalmasına neden oldu. Evlenmek istiyordu ama her şey bir plan geride kaldı. Bunun üzerine birçok kişi “Bu kadarı da pes” yorumlarında bulunarak; tepkilerini dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda güzel oyuncu Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç’tan geceliği 84 bin lira olduğu konuşulan bir otelin kral odasında evlenme teklifi almıştı. 70 bin dolar değerinde bir yüzükle “Evet” diyen Demet Özdemir’in giydiği kıyafetin ise 17 bin lira olması ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise büyük patlak ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Nis 2022 - 14:44 Ankara- Yaşam

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