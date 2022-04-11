Demet Özdemir'in Tek Hayali O Gelinlikti! Tüm Hayalleri Suya Düştü, İptal Oldu! Evlenmek İstiyordu; Başına Gelenler Her Şeyi Unutturdu! “Bu Kadarı da Pes!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, hayranlarını derinden üzdü. Gelinlik hayalleri adeta hayal olan Demet Özdemir’in başına gelenler ağızların açık kalmasına neden oldu. Evlenmek istiyordu ama her şey bir plan geride kaldı. Bunun üzerine birçok kişi “Bu kadarı da pes” yorumlarında bulunarak; tepkilerini dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda güzel oyuncu Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç’tan geceliği 84 bin lira olduğu konuşulan bir otelin kral odasında evlenme teklifi almıştı. 70 bin dolar değerinde bir yüzükle “Evet” diyen Demet Özdemir’in giydiği kıyafetin ise 17 bin lira olması ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise büyük patlak ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.