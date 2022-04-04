- 04 Nis 2022 - 20:37 G: 04 Nis 2022 - 20:39

Survivor Ekstra Sunucuları Canlı Yayında Birbirine Girdiler! “Ya O Ya Ben!” Semih Öztürk’ten Sonra Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Ekstra programında bulunan yorumcular kanlı bıçaklı oldular! Canlı yayında birbirine giren sunuculardan bir isim Acun Ilıcalı’nın yanında soluğu alarak; “Ya o ya ben!” dedi! Semih Öztürk’ün vedasından sonra adeta yumruk yumruğa kavga eden ikili, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından hemen sonra ekranlara gelen Ekstra programında; Furkan Dede, Hanzade Ofluoğlu, İhsan Tarık, Gökhan Özdemir ve Murat Özarı gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyordu. Son bölümü dün akşam ekranlara gelen Survivor Ekstra programında kavga kıyamet yaşandı! Peki, neler oluyor?

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04 Nis 2022 - 20:37 Ankara- Yaşam

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