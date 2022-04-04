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04 Nis 2022 - 20:37

Survivor Ekstra Sunucuları Canlı Yayında Birbirine Girdiler! “Ya O Ya Ben!” Semih Öztürk’ten Sonra Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Ekstra programında bulunan yorumcular kanlı bıçaklı oldular! Canlı yayında birbirine giren sunuculardan bir isim Acun Ilıcalı’nın yanında soluğu alarak; “Ya o ya ben!” dedi! Semih Öztürk’ün vedasından sonra adeta yumruk yumruğa kavga eden ikili, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…