Camdaki Kız Dizisinde Dudak Dudağa Anlar Şok Etti! Nalan ve Hayri Yürekleri Hoplattı; Feride Falakaya Yatıracak! Öyle Bir Öpüştüler Ki…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da seyircilerin içleri ürpertecek bir gelişme yaşandı! İki ismin dudak dudağa anları şok içerisinde bıraktı. Nalan ve Hayri’nin yürekleri hoplatmasının ardından Feride’nin bu olaydan sonra Hayri’ye falakaya yatıracağı gündeme geldi. İki isim öyle bir öpüşme yaşadılar ki…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinde her bölüm bir öncekinden daha heyecan verici geçiyordu. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi haline gelmiş olan Camdaki Kız dizisinde Hayri ve Nalan’ın yasak aşkı yavaş yavaş alevlenmeye başlamıştı. Yayınlanan fragmanla bu resmen daha çok belirgin hale geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.