Camdaki Kız Dizisinde Dudak Dudağa Anlar Şok Etti! Nalan ve Hayri Yürekleri Hoplattı; Feride Falakaya Yatıracak! Öyle Bir Öpüştüler Ki…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinde her bölüm bir öncekinden daha heyecan verici geçiyordu. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi haline gelmiş olan Camdaki Kız dizisinde Hayri ve Nalan’ın yasak aşkı yavaş yavaş alevlenmeye başlamıştı. Yayınlanan fragmanla bu resmen daha çok belirgin hale geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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