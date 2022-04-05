ANKARA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ankara’da 5 Nisan 2022 İftar saati 19.23, Teravih 20.44 ve Sahur 04.53 olacak!

Tüm Türkiye’de büyük bir coşku ile başlamış olan Ramazan ayı, bir ay boyunca tutulacak oruçlar ve kılınacak teravih namazlarıyla birlikte birlik ve beraberliğin daha da güçleneceği günler de başlamış bulunuyor. Ankara’da da coğrafi konuma göre belirlenen sahur, iftar ve teravih vakitleri de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara’da sahur vakti saat kaçta? Ankara’da teravih vakti saat kaçta? İşte, detaylar…

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