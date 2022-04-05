ANKARA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ankara’da 5 Nisan 2022 İftar saati 19.23, Teravih 20.44 ve Sahur 04.53 olacak!
Tüm Türkiye’de büyük bir coşku ile başlamış olan Ramazan ayı, bir ay boyunca tutulacak oruçlar ve kılınacak teravih namazlarıyla birlikte birlik ve beraberliğin daha da güçleneceği günler de başlamış bulunuyor. Mübarek Ramazan ayında sizde Ankara'da ikamet ediyor ve 5 Nisan 2022 tarihinde ezan saatlerini merak ediyorsanız işte detaylar...
Tüm Türkiye’de büyük bir coşku ile başlamış olan Ramazan ayı, bir ay boyunca tutulacak oruçlar ve kılınacak teravih namazlarıyla birlikte birlik ve beraberliğin daha da güçleneceği günler de başlamış bulunuyor. Ankara’da da coğrafi konuma göre belirlenen sahur, iftar ve teravih vakitleri de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara’da sahur vakti saat kaçta? Ankara’da teravih vakti saat kaçta? İşte, detaylar…
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05 Nis 2022 - 11:52 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.