- 05 Nis 2022 - 11:52 G: 05 Nis 2022 - 11:53

ANKARA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ankara’da 5 Nisan 2022 İftar saati 19.23, Teravih 20.44 ve Sahur 04.53 olacak!

Tüm Türkiye’de büyük bir coşku ile başlamış olan Ramazan ayı, bir ay boyunca tutulacak oruçlar ve kılınacak teravih namazlarıyla birlikte birlik ve beraberliğin daha da güçleneceği günler de başlamış bulunuyor. Mübarek Ramazan ayında sizde Ankara'da ikamet ediyor ve 5 Nisan 2022 tarihinde ezan saatlerini merak ediyorsanız işte detaylar...

Tüm Türkiye’de büyük bir coşku ile başlamış olan Ramazan ayı, bir ay boyunca tutulacak oruçlar ve kılınacak teravih namazlarıyla birlikte birlik ve beraberliğin daha da güçleneceği günler de başlamış bulunuyor. Ankara’da da coğrafi konuma göre belirlenen sahur, iftar ve teravih vakitleri de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara’da sahur vakti saat kaçta? Ankara’da teravih vakti saat kaçta? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz... 

05 Nis 2022 - 11:52 - Yaşam

# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara "Bala" İsmi Nereden Gelir? Bala İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara'nın Bala ilçesi nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Km?  mask
Ankara "Bala" İsmi Nereden Gelir? Bala İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara'nın Bala ilçesi nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Km? 
Ankara Bağlum İsmi Nereden Gelir? Bağlum İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Bağlum Semti Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Bağlum İsmi Nereden Gelir? Bağlum İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Ankara Bağlum Semti Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Taksi Yeni Zamlı Ücretleri Belli Oldu! Ankara TAKSİ ÜCRETLERİ 2022 Ne Kadar? Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücreti Hesaplama 2022 mask
Ankara Taksi Yeni Zamlı Ücretleri Belli Oldu! Ankara TAKSİ ÜCRETLERİ 2022 Ne Kadar? Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücreti Hesaplama 2022
Ankara’yla İlgili O Gerçeği Duyanların Ağızları Açık Kalıyor! “Yok Artık” Meğer Ankara'nın Eski Adı Codycross! Herkes Bunu Sorup Araştırıyor… mask
Ankara’yla İlgili O Gerçeği Duyanların Ağızları Açık Kalıyor! “Yok Artık” Meğer Ankara'nın Eski Adı Codycross! Herkes Bunu Sorup Araştırıyor…
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Ne Olacak? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 28 Şubat 2022 Pazartesi Hava Nasıl Olacak? mask
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Ne Olacak? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 28 Şubat 2022 Pazartesi Hava Nasıl Olacak?
Ankara Korku Evleri Nerede! Korku Evi Kişi Başı Kaç TL 2022? Korku Evine Kaç Kişi Girebilir? mask
Ankara Korku Evleri Nerede! Korku Evi Kişi Başı Kaç TL 2022? Korku Evine Kaç Kişi Girebilir?
AŞTİ Hangi Metro Durağında? Metro İle AŞTİ'ye Nasıl Gidilir? Ankara Otogarda Metro Var Mı? mask
AŞTİ Hangi Metro Durağında? Metro İle AŞTİ'ye Nasıl Gidilir? Ankara Otogarda Metro Var Mı?
Ankara Kalesine Metro İle Nasıl Gidilir? Ankara Kalesine Hangi Dolmuş Gider? Ankara Kalesi’ne Ego, Dolmuş Mu, Metro İle Mi Gitmek Mantıklı… mask
Ankara Kalesine Metro İle Nasıl Gidilir? Ankara Kalesine Hangi Dolmuş Gider? Ankara Kalesi’ne Ego, Dolmuş Mu, Metro İle Mi Gitmek Mantıklı…
Anıtkabir’e Metro İle Nasıl Gidilir? Anıtkabir Ankaray Hangi Durak? Kızılay’dan Anıtkabir’e Metro İle Nasıl Gidilir? mask
Anıtkabir’e Metro İle Nasıl Gidilir? Anıtkabir Ankaray Hangi Durak? Kızılay’dan Anıtkabir’e Metro İle Nasıl Gidilir?
Ankara Bahçelievler’e Metro İle Nasıl Gidilir? Bahçelievler'e Hangi Metro Gider Ankara? İşte Ankara Metro Durak İsimleri… mask
Ankara Bahçelievler’e Metro İle Nasıl Gidilir? Bahçelievler'e Hangi Metro Gider Ankara? İşte Ankara Metro Durak İsimleri…
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Nisan 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Nisan 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Nisan 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Nisan 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
5 Kilo Şeker Fiyatları Ramazan Öncesi Üzdü! Yeni Zamları Görenler Şaştı Kaldı! A101, Bim, Şok Toz Şeker Fiyatları… Bundan Sonra Almak Mümkün Olmayacak! mask
5 Kilo Şeker Fiyatları Ramazan Öncesi Üzdü! Yeni Zamları Görenler Şaştı Kaldı! A101, Bim, Şok Toz Şeker Fiyatları… Bundan Sonra Almak Mümkün Olmayacak!
Meteorolojiden Ankara Uyarısı Geldi! Hafta Sonu Toz bulutları Ankara'ya Doğru İlerliyor! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 3 Nisan 2022 Hava Durumu...   mask
Meteorolojiden Ankara Uyarısı Geldi! Hafta Sonu Toz bulutları Ankara'ya Doğru İlerliyor! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 3 Nisan 2022 Hava Durumu...  
Ankara'da Benzin Ve Motorin Pompa Satış Fiyatları Düştü! Araçlar Benzinliklerde Kuyruk Oluşturdu! 3 Nisan 2022 Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Şok Etti! mask
Ankara'da Benzin Ve Motorin Pompa Satış Fiyatları Düştü! Araçlar Benzinliklerde Kuyruk Oluşturdu! 3 Nisan 2022 Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Şok Etti!
ANKARA İMSAKİYE: 3 Nisan Ankara'da iftar saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? Ankara'da Bugün sahur ve iftar vakitleri mask
ANKARA İMSAKİYE: 3 Nisan Ankara'da iftar saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? Ankara'da Bugün sahur ve iftar vakitleri
Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara 2-3 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları… mask
Ankara 2-3 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…
Somuncu Baba Türbesi Ankara’da Nerede? Somuncu Baba Kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Dizisinin Konusu Nedir? mask
Somuncu Baba Türbesi Ankara’da Nerede? Somuncu Baba Kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Dizisinin Konusu Nedir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
ANKARA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ankara’da 5 Nisan 2022 İftar saati 19.23, Teravih 20.44 ve Sahur 04.53 olacak! mask
ANKARA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ankara’da 5 Nisan 2022 İftar saati 19.23, Teravih 20.44 ve Sahur 04.53 olacak!
Survivor All Star'da Bugün Kim Elendi? Survivor 5 Nisan 2022 Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Gizem Mi, Ardahan Mı, Gökhan Mı, Barış Mı Veda Etti? mask
Survivor All Star'da Bugün Kim Elendi? Survivor 5 Nisan 2022 Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Gizem Mi, Ardahan Mı, Gökhan Mı, Barış Mı Veda Etti?
En Tehlikeli Sinsi Burçlar Hangisidir? İşte Herkesin Arkasında İş Çeviren O Burçlar… mask
En Tehlikeli Sinsi Burçlar Hangisidir? İşte Herkesin Arkasında İş Çeviren O Burçlar…
Gönül Dağı Dizisinde Oktay Kaynarca Geliyor! Taner’in Babasını Oynayacak; Ortalık Yıkılacak! Tüm Sırlar Çarşaf Çarşaf Açılmaya Başladı! mask
Gönül Dağı Dizisinde Oktay Kaynarca Geliyor! Taner’in Babasını Oynayacak; Ortalık Yıkılacak! Tüm Sırlar Çarşaf Çarşaf Açılmaya Başladı!
Nisan Ayında Evlenecek Burçlar Belli Oldu! İşte Nisan’da Aşk Hayatı Değişecek O Burçlar… mask
Nisan Ayında Evlenecek Burçlar Belli Oldu! İşte Nisan’da Aşk Hayatı Değişecek O Burçlar…
Müjde Muhtar Maaşlarına Zam Geldi! Yeni Muhtar Maaşları Ne Kadar Oldu? 2022 Muhtar Maaşları Kaç Lira: 4.253 TL Mi Oldu? mask
Müjde Muhtar Maaşlarına Zam Geldi! Yeni Muhtar Maaşları Ne Kadar Oldu? 2022 Muhtar Maaşları Kaç Lira: 4.253 TL Mi Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status