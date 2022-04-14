- 14 Nis 2022 - 05:04

Evlilikte En Bahtsız, En Şanssız Burçlar Hangisidir? İşte Evlilik Fukarası Olan O Burçlar…

Her burcun insanının evlilik ile ilişkisi aynı olmuyor. Bazı burcun insanları tam olarak evlilik için dünyaya gelmişken; bazı burcun insanları, dünya yansa evliliklerinde mutlu olamıyor. Bu listede yer alan burçlar ise, tam olarak da evlilik fukarası diyebileceğimiz burçlardan oluşuyor. Sizde evlilikte en bahtsız burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun insanının evlilik ile ilişkisi aynı olmuyor. Bazı burcun insanları tam olarak evlilik için dünyaya gelmişken; bazı burcun insanları, dünya yansa evliliklerinde mutlu olamıyor. Bu listede yer alan burçlar ise, tam olarak da evlilik fukarası diyebileceğimiz burçlardan oluşuyor. Dolayısıyla evlilikte en bahtsız olan bu burçlar, konu aşk olduğunda hep kaybetmeye mahkum görünüyor! Peki, evlilikte en bahtsız burçlar hangisidir? İşte evlilik fukarası olan o burçlar…

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14 Nis 2022 - 05:04 - Burç Haberleri

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