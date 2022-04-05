Eser Yenenler’in Eşi Berfu Yenenler’in Okuduğu Bölüm Ve Asıl Mesleğini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı...

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken isimlerden biri olan Berfu Yenenler, Ramazan ayı için paylaştığı bir video ile sosyal medya kullanıcılarından adeta linçe varan yorumlar yedi. O yorumlara yanıt veren Berfu Yenenler, verdiği cevap ile de gündeme geldi. Öte yandan bu gelişmeler üzerine Berfu Yenenler’i mercek altına alan sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin asıl mesleğini görünce adeta şoke etti! Peki, Eser Yenenler’in Eşi Berfu Yenenler okuduğu bölüm ve asıl mesleğini ne? Berfu Yenenler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…

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