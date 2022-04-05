Eser Yenenler’in Eşi Berfu Yenenler’in Okuduğu Bölüm Ve Asıl Mesleğini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı...
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken isimlerden biri olan Berfu Yenenler, Ramazan ayı için paylaştığı bir video ile sosyal medya kullanıcılarından adeta linçe varan yorumlar yedi. O yorumlara yanıt veren Berfu Yenenler, verdiği cevap ile de gündeme geldi. İşte Berfu Yenenler ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken isimlerden biri olan Berfu Yenenler, Ramazan ayı için paylaştığı bir video ile sosyal medya kullanıcılarından adeta linçe varan yorumlar yedi. O yorumlara yanıt veren Berfu Yenenler, verdiği cevap ile de gündeme geldi. Öte yandan bu gelişmeler üzerine Berfu Yenenler’i mercek altına alan sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin asıl mesleğini görünce adeta şoke etti! Peki, Eser Yenenler’in Eşi Berfu Yenenler okuduğu bölüm ve asıl mesleğini ne? Berfu Yenenler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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05 Nis 2022 - 19:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.