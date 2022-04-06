Survivor’da Barış Eski Sevgilisi Nisa İle Birbirine Girdi! Ogeday Mosmor Kaldı; Konseydekiler Neye Uğradığını Şaşırdı! Ortalık Karışıyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminin bitimiyle birlikte Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı bir sevgililik dönemi yaşamaya başlamışlardı. 7 ay sonra ayrılan ikiliden Bölükbaşı ise Ogeday Girşken’le bir aşk yoluna girmişti. Şimdiyse büyük bir şok yaşandı ve iki sevgili kavga etti!

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