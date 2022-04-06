- 06 Nis 2022 - 04:06

Survivor’da Barış Eski Sevgilisi Nisa İle Birbirine Girdi! Ogeday Mosmor Kaldı; Konseydekiler Neye Uğradığını Şaşırdı! Ortalık Karışıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da eski sevgililer birbirine girdi! Ogeday Girişken, neye uğradığını şaşırırken; konseydekilerde neye uğradığını şaşırdı! Ortalık çok fena karışırken sosyal medyada konu hakkında binlerce tweet ve görüş bildirildi! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminin bitimiyle birlikte Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı bir sevgililik dönemi yaşamaya başlamışlardı. 7 ay sonra ayrılan ikiliden Bölükbaşı ise Ogeday Girşken’le bir aşk yoluna girmişti. Şimdiyse büyük bir şok yaşandı ve iki sevgili kavga etti!

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06 Nis 2022 - 04:06 Ankara- Yaşam

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