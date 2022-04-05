Survivor’da Eski Sevgililer Birbirine Girdi! Ogeday Mosmor Kaldı; Konseydekiler Neye Uğradığını Şaşırdı! Ortalık Karışıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da eski sevgililer birbirine girdi! Ogeday Girişken, neye uğradığını şaşırırken; konseydekilerde neye uğradığını şaşırdı! Ortalık çok fena karışırken sosyal medyada konu hakkında binlerce tweet ve görüş bildirildi! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminin bitimiyle birlikte Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı bir sevgililik dönemi yaşamaya başlamışlardı. 7 ay sonra ayrılan ikiliden Bölükbaşı ise Ogeday Girşken’le bir aşk yoluna girmişti. Şimdiyse büyük bir şok yaşandı ve iki sevgili kavga etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.