Yasak Elma Dizisinden Çağatay Ayrılıyor! Göbek Atılıyor; Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Sonunda Kurtulduk!” Davullar, Zurnalar…

Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Entrikaların ve kaosun arka arkaya geldiği anlarda Çağatay ve Yıldız yakınlaşması ise seyircilerin bile kafasını karıştırmıştı. Şimdi ise Çağatay için yolun sonuna gelindiği iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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