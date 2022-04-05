Yasak Elma Dizisinden Çağatay Ayrılıyor! Göbek Atılıyor; Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Sonunda Kurtulduk!” Davullar, Zurnalar…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde ortalık çok fena karıştı! Berk Oktay’ın hayat verdiği Çağatay karakterinin diziden ayrıldığının haberi ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı. Birçok kişi ise “Sonunda kurtulduk” yorumlarında bulunarak; davul zurna tuttuklarını belirttiler. Yorumların arka arkaya geldiği o anlarda seyirciler sevinç çığlıkları atmaya başladı! Peki, Çağatay karakteri diziden ayrılıyor mu?
Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Entrikaların ve kaosun arka arkaya geldiği anlarda Çağatay ve Yıldız yakınlaşması ise seyircilerin bile kafasını karıştırmıştı. Şimdi ise Çağatay için yolun sonuna gelindiği iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
05 Nis 2022 - 09:55 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.