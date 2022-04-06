- 06 Nis 2022 - 00:08

Survivor Yasin Yarışmasının Arka Sokaklarını İfşa Etti! Ne Varsa Anlattı, Verdi Veriştirdi! Elendikten Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Karaktersizce Orada…”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce ayrılan Yasin Obuz gemileri resmen yaktı! Survivor yarışmacılarına verip veriştiren Obuz, elendikten sonra yapmış olduğu açıklamalarla ağızları açık bıraktı. Yasin Obuz, “Karaktersizce orada bir gün daha kalmadım” sözleriyle tüm sevenlerini şoke etti! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir hafta önce yarışmadan ayrılan Yasin Obuz ise açıklamasıyla ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Nis 2022 - 00:08 Ankara- Yaşam

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