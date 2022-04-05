Survivor Skandal Kavga! “Senin Birlikte Olmadığın Kalmadı!” Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Üzerine Yürüdü; Yayın Kesilmek Zorunda Kaldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ipler inceldiği yerden koptu! Skandal kavganın ardından Nagihan Karadere’nin Nisa Bölükbaşı için kullandığı “Senin birlikte olmadığın kişi kalmadı” sözleri anında kesildi ve yayın erkenden bitti. Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde birbirine giren iki yarışmacı ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan All Star’da Nagihan ve Nisa’nın sözlü kavgası bir anda fiziksel kavgaya dönecekti ki, son anda her şey yerle bir oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.