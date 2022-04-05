- 05 Nis 2022 - 12:58 G: 05 Nis 2022 - 13:01

Seda Sayan’a Oğlundan Evlilik Darbesi! Öyle Bir Rest Çekmiş Ki; Taş Toprak Kaynıyor! “Beni Bulaştırma!” Oğlundan 3 Yaş Büyük…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’a büyük darbe indi! Oğlundan gelen evlilik darbesi her şeyi yerle bir etti. Oğlu Oğulcan Engin’in resti çekmesiyle birlikte “Beni sakın bunlara bulaştırma” dediği gündeme gelince taş toprak resmen kaynadı. 59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük, oğlundan 3 yaş büyük aşkıyla bir araya gelince kıyamet koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sabahların Sultanı olarak bilinen Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda 33 yaşındaki Çağlar Ökten’le aşk yaşadığını açıklamıştı. 7 Mayıs’ta Prag’ta dünya evine girecek olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin düğün hazırlığında olduğu biliniyordu. Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi aldığını duyuran Seda Sayan, şimdide oğluyla kavga kıyamet yaşamaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Nis 2022 - 12:58 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Skandal Kavga! “Senin Birlikte Olmadığın Kalmadı!” Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Üzerine Yürüdü; Yayın Kesilmek Zorunda Kaldı! mask
Survivor Skandal Kavga! “Senin Birlikte Olmadığın Kalmadı!” Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Üzerine Yürüdü; Yayın Kesilmek Zorunda Kaldı!
Survivor Evrim'e Yaptırım Geldi! Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!” mask
Survivor Evrim'e Yaptırım Geldi! Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!”
Survivor Yarışmasının Fişi Çekildi! Acun Ilıcalı, İrem Kanan Ağlıyor; Yarışma Küçülmeye Gidiyor! Kanal Kapanıp; Batabilir! “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasının Fişi Çekildi! Acun Ilıcalı, İrem Kanan Ağlıyor; Yarışma Küçülmeye Gidiyor! Kanal Kapanıp; Batabilir! “Yok Artık!”
Gönül Dağı Dizisinde Oktay Kaynarca Geliyor! Taner’in Babasını Oynayacak; Ortalık Yıkılacak! Tüm Sırlar Çarşaf Çarşaf Açılmaya Başladı! mask
Gönül Dağı Dizisinde Oktay Kaynarca Geliyor! Taner’in Babasını Oynayacak; Ortalık Yıkılacak! Tüm Sırlar Çarşaf Çarşaf Açılmaya Başladı!
Survivor Tarihinde Görülmemiş Olay! Acun Ilıcalı Arafta Kalınca; Seyirci Dondu Kaldı! Konseyde Kıyamet Koptu; Kavga, Gürültü, Kaos… mask
Survivor Tarihinde Görülmemiş Olay! Acun Ilıcalı Arafta Kalınca; Seyirci Dondu Kaldı! Konseyde Kıyamet Koptu; Kavga, Gürültü, Kaos…
Serenay Sarıkaya Gözyaşlarına Boğulacak! Öyle Bir Pişmanlık İçerisinde Kalacak Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! Tam Tamına…. mask
Serenay Sarıkaya Gözyaşlarına Boğulacak! Öyle Bir Pişmanlık İçerisinde Kalacak Ki, Ağız Yüz Yamuluyor! Tam Tamına….
Sinan Akçıl’la Boşanma Aşamasında Olan Burcu Kıratlı Resti Çekti! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşamaya Başladı Ki… “Sinan Yandın!” mask
Sinan Akçıl’la Boşanma Aşamasında Olan Burcu Kıratlı Resti Çekti! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşamaya Başladı Ki… “Sinan Yandın!”
Sadakatsiz Dizisinde Derin Hapı Yuttu! Asya’nın Volkan’a Attığı Tokat, Seyircinin Yağlarını Eritti! Sadece 5 Bölüm Sonra… “Yok Artık!” mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin Hapı Yuttu! Asya’nın Volkan’a Attığı Tokat, Seyircinin Yağlarını Eritti! Sadece 5 Bölüm Sonra… “Yok Artık!”
Yasak Elma Dizisinden Çağatay Ayrılıyor! Vedası Büyük Mutluluk Yarattı! Seyirci Göbek Atıyor; Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Sonunda Kurtulduk!” mask
Yasak Elma Dizisinden Çağatay Ayrılıyor! Vedası Büyük Mutluluk Yarattı! Seyirci Göbek Atıyor; Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Sonunda Kurtulduk!”
Survivor Yasin Gemileri Yaktı; Survivor Yarışmasına Verdi Veriştirdi! Elendikten Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Karaktersizce Orada…” mask
Survivor Yasin Gemileri Yaktı; Survivor Yarışmasına Verdi Veriştirdi! Elendikten Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Karaktersizce Orada…”
HESABIM

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Skandal Kavga! “Senin Birlikte Olmadığın Kalmadı!” Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Üzerine Yürüdü; Yayın Kesilmek Zorunda Kaldı! mask
Survivor Skandal Kavga! “Senin Birlikte Olmadığın Kalmadı!” Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Üzerine Yürüdü; Yayın Kesilmek Zorunda Kaldı!
Survivor Evrim'e Yaptırım Geldi! Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!” mask
Survivor Evrim'e Yaptırım Geldi! Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!”
Survivor Yarışmasının Fişi Çekildi! Acun Ilıcalı, İrem Kanan Ağlıyor; Yarışma Küçülmeye Gidiyor! Kanal Kapanıp; Batabilir! “Yok Artık!” mask
Survivor Yarışmasının Fişi Çekildi! Acun Ilıcalı, İrem Kanan Ağlıyor; Yarışma Küçülmeye Gidiyor! Kanal Kapanıp; Batabilir! “Yok Artık!”
ANKARA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ankara’da 5 Nisan 2022 İftar saati 19.23, Teravih 20.44 ve Sahur 04.53 olacak! mask
ANKARA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Ankara’da 5 Nisan 2022 İftar saati 19.23, Teravih 20.44 ve Sahur 04.53 olacak!
Survivor All Star'da Bugün Kim Elendi? Survivor 5 Nisan 2022 Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Gizem Mi, Ardahan Mı, Gökhan Mı, Barış Mı Veda Etti? mask
Survivor All Star'da Bugün Kim Elendi? Survivor 5 Nisan 2022 Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Gizem Mi, Ardahan Mı, Gökhan Mı, Barış Mı Veda Etti?
En Tehlikeli Sinsi Burçlar Hangisidir? İşte Herkesin Arkasında İş Çeviren O Burçlar… mask
En Tehlikeli Sinsi Burçlar Hangisidir? İşte Herkesin Arkasında İş Çeviren O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

HESABIM ÇIKIŞ YAP
DMCA.com Protection Status