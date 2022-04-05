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05 Nis 2022 - 12:58

Seda Sayan’a Oğlundan Evlilik Darbesi! Öyle Bir Rest Çekmiş Ki; Taş Toprak Kaynıyor! “Beni Bulaştırma!” Oğlundan 3 Yaş Büyük…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’a büyük darbe indi! Oğlundan gelen evlilik darbesi her şeyi yerle bir etti. Oğlu Oğulcan Engin’in resti çekmesiyle birlikte “Beni sakın bunlara bulaştırma” dediği gündeme gelince taş toprak resmen kaynadı. 59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük, oğlundan 3 yaş büyük aşkıyla bir araya gelince kıyamet koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…