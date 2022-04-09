Seda Sayan’ın Evliliğine Büyük Engeli! Oğlu Öyle Bir Rest Çekmiş Ki; Taş Toprak Kaynıyor! “Beni Bulaştırma!” Oğlundan 3 Yaş Büyük…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’a büyük darbe indi! Oğlundan gelen evlilik darbesi her şeyi yerle bir etti. Oğlu Oğulcan Engin’in resti çekmesiyle birlikte “Beni sakın bunlara bulaştırma” dediği gündeme gelince taş toprak resmen kaynadı. 59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük, oğlundan 3 yaş büyük aşkıyla bir araya gelince kıyamet koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sabahların Sultanı olarak bilinen Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda 33 yaşındaki Çağlar Ökten’le aşk yaşadığını açıklamıştı. 7 Mayıs’ta Prag’ta dünya evine girecek olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin düğün hazırlığında olduğu biliniyordu. Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi aldığını duyuran Seda Sayan, şimdide oğluyla kavga kıyamet yaşamaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.