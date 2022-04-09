- 09 Nis 2022 - 05:49

Seda Sayan’ın Evliliğine Büyük Engeli! Oğlu Öyle Bir Rest Çekmiş Ki; Taş Toprak Kaynıyor! “Beni Bulaştırma!” Oğlundan 3 Yaş Büyük…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’a büyük darbe indi! Oğlundan gelen evlilik darbesi her şeyi yerle bir etti. Oğlu Oğulcan Engin’in resti çekmesiyle birlikte “Beni sakın bunlara bulaştırma” dediği gündeme gelince taş toprak resmen kaynadı. 59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük, oğlundan 3 yaş büyük aşkıyla bir araya gelince kıyamet koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sabahların Sultanı olarak bilinen Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda 33 yaşındaki Çağlar Ökten’le aşk yaşadığını açıklamıştı. 7 Mayıs’ta Prag’ta dünya evine girecek olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin düğün hazırlığında olduğu biliniyordu. Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi aldığını duyuran Seda Sayan, şimdide oğluyla kavga kıyamet yaşamaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Nis 2022 - 05:49 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Demir Yaman’la Anlaşmalar İmzalandı! Sadece 3 – 4 Bölüm Sonra Mutlu Son Var… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Demir Yaman’la Anlaşmalar İmzalandı! Sadece 3 – 4 Bölüm Sonra Mutlu Son Var…
Survivor Batuhan’ın Biricik Aşkı Aleyna Çalışkan’dan Fizik Şov! Göbeği Açık Minicik Kıyafetiyle İncecik Belini, … “Hiç Giyinmeseydin!” Alev Alev Yaktı… mask
Survivor Batuhan’ın Biricik Aşkı Aleyna Çalışkan’dan Fizik Şov! Göbeği Açık Minicik Kıyafetiyle İncecik Belini, … “Hiç Giyinmeseydin!” Alev Alev Yaktı…
Survivor Nagihan’ın Eski Eşi Kim Merak Uyandırdı! Bakın Kim Çıktı! Nagihan’ın Eski Eşi Uğur Gökçe Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor! mask
Survivor Nagihan’ın Eski Eşi Kim Merak Uyandırdı! Bakın Kim Çıktı! Nagihan’ın Eski Eşi Uğur Gökçe Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor!
Survivor Yasin'e Hayatının Piyangosu! Acun Ilıcalı Sonunda Elinden Tuttu... Artık "Yasin Bey" Diyeceksiniz! "Para, Para, Para..." mask
Survivor Yasin'e Hayatının Piyangosu! Acun Ilıcalı Sonunda Elinden Tuttu... Artık "Yasin Bey" Diyeceksiniz! "Para, Para, Para..."
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Tekrar Kadroya Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!” mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Tekrar Kadroya Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!”
Gönül Dağı Cemile'yi Minicik Kıyafetiyle Görenler Çok Beğendi! Pozları Olay Yarattı! Veysel’in Biricik Aşkı Instagram’da Bambaşka Birisi! Nefesleri Kesti… mask
Gönül Dağı Cemile'yi Minicik Kıyafetiyle Görenler Çok Beğendi! Pozları Olay Yarattı! Veysel’in Biricik Aşkı Instagram’da Bambaşka Birisi! Nefesleri Kesti…
Kahtalı Mıçe Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! İbrahim Tatlıses ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Gerçek Adı… mask
Kahtalı Mıçe Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! İbrahim Tatlıses ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Gerçek Adı…
Masterchef Güzide Çileden Çıktı! Midyeci Ahmet'i Hedef Tahtasına Oturttu! Yaptığı Açıklama Ağızları Açık Bıraktı; Duyanlar Neye Uğradığını Şaşırdı! “Zehir Satıyorlar…” mask
Masterchef Güzide Çileden Çıktı! Midyeci Ahmet'i Hedef Tahtasına Oturttu! Yaptığı Açıklama Ağızları Açık Bıraktı; Duyanlar Neye Uğradığını Şaşırdı! “Zehir Satıyorlar…”
Orhan Pamuk'un Yeni Evlendiği Eşi Aslı Akyavaş Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Orhan Pamuk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Orhan Pamuk'un Yeni Evlendiği Eşi Aslı Akyavaş Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Orhan Pamuk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açtı! Milyon Liralar Kazanınca Hasan Can Kaya’ya Öyle Bir Hediye Aldı Ki! Hasan Can Kaya Kazancı Ne Kadar? mask
Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açtı! Milyon Liralar Kazanınca Hasan Can Kaya’ya Öyle Bir Hediye Aldı Ki! Hasan Can Kaya Kazancı Ne Kadar?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Demir Yaman’la Anlaşmalar İmzalandı! Sadece 3 – 4 Bölüm Sonra Mutlu Son Var… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Demir Yaman’la Anlaşmalar İmzalandı! Sadece 3 – 4 Bölüm Sonra Mutlu Son Var…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Şaşırtan Haber Geldi! Demir'in Dönüşü “Hayatta Olmaz” Deniyordu Ama Resmen Yaşandı! Final Öncesi Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Şaşırtan Haber Geldi! Demir'in Dönüşü “Hayatta Olmaz” Deniyordu Ama Resmen Yaşandı! Final Öncesi Neler Oluyor?
Survivor Sema Ne Kadar Kazanıyor? Kazandığı Para Miktarını Duyanlar Şaştı Kaldı! Hesabı Döviz Kasası Gibi Her Gün Yükseliyor… Sema Aydemir'in Hesabı Paradan Patlayabilir! mask
Survivor Sema Ne Kadar Kazanıyor? Kazandığı Para Miktarını Duyanlar Şaştı Kaldı! Hesabı Döviz Kasası Gibi Her Gün Yükseliyor… Sema Aydemir'in Hesabı Paradan Patlayabilir!
Oğlum Dizisi Hakkında Şok Eden Gerçek! Cinayetin Sır Perdesi Aralandı, Ortalık Karıştı! Oğlum Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı? mask
Oğlum Dizisi Hakkında Şok Eden Gerçek! Cinayetin Sır Perdesi Aralandı, Ortalık Karıştı! Oğlum Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı?
Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu Karşı Karşıya Geldi! Kavganın Perde Arkası Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Dalga Geçti!” mask
Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu Karşı Karşıya Geldi! Kavganın Perde Arkası Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Dalga Geçti!”
Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Ortaya Çıktı! Konseyde Kıyamet Var, İlk Eleme Adayı Belli Oldu! Barış Mı, Gizem Mi? mask
Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Ortaya Çıktı! Konseyde Kıyamet Var, İlk Eleme Adayı Belli Oldu! Barış Mı, Gizem Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status