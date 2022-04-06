- 06 Nis 2022 - 04:37

Ziraat Bankası Kartlarına Ramazan Kampanya Yaptı! Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Toz Şeker… 150 TL İndirim Yüklüyor... Ağızlar Açık Kaldı!

Günden güne artan enflasyonun da etkisiyle sürekli olarak yukarı çıkan gıda fiyatlarına karşı harekete geçen Ziraat Bankası, müşterilerine özel olarak harika bir Ramazan ayı kampanyası hazırladı. Ramazan boyunca alışveriş yapacak olan her müşterisine hediye Bankkart Lira vermeye hazırlanan Ziraat Bankası ile ilgili güncel kampanyanın detayları haberimizde...

Günden güne artan enflasyonun da etkisiyle sürekli olarak yukarı çıkan gıda fiyatlarına karşı harekete geçen Ziraat Bankası, müşterilerine özel olarak harika bir Ramazan ayı kampanyası hazırladı. Ramazan boyunca alışveriş yapacak olan her müşterisine hediye Bankkart Lira vermeye hazırlanan Ziraat Bankası, bu Bankkart Lira’ların alışverişlerde kullanılabileceğini de açıkladı. Öte yandan Ziraat Bankası’nın güncel Ramazan ayı kampanyasının detayları da belli oldu. Peki, Ziraat Bankası’nın yeni kampanyası ne? Ziraat Bankası’nın Ramazan kampanyasını şartları neler? Ziraat Bankası’nın Ramazan kampanyasına nasıl katılırım? İşte, detaylar…

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06 Nis 2022 - 04:37 - Gündem

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Tarım Kredi Market ve TMO Market Çarşamba'ya Özel Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin… mask
Tarım Kredi Market ve TMO Market Çarşamba'ya Özel Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağlarında Büyük Çarşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları! mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağlarında Büyük Çarşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları!
PTT AVM’de Ayçiçek Yağlarında Büyük Çarşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 55 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları! mask
PTT AVM’de Ayçiçek Yağlarında Büyük Çarşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 55 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları!
BİM’de Ayçiçek Yağlarında Büyük ÇArşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan BİM Sıvı Yağ Fiyatları! mask
BİM’de Ayçiçek Yağlarında Büyük ÇArşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan BİM Sıvı Yağ Fiyatları!
Tüm Emekli Vatandaşın Cepleri Parayla Dolup Taşacak! Bayram İkramiyeleri Öyle Bir Zam Geldi Ki, Tam Tamına… “Yok Artık!” mask
Tüm Emekli Vatandaşın Cepleri Parayla Dolup Taşacak! Bayram İkramiyeleri Öyle Bir Zam Geldi Ki, Tam Tamına… “Yok Artık!”
Sigara Fiyatlarına Tekrar Zam Geldi! 5 Nisan Güncel Sigara Fiyatları! Marlboro, Parliament, Camel İçicilerine Kabus Gibi Haber… mask
Sigara Fiyatlarına Tekrar Zam Geldi! 5 Nisan Güncel Sigara Fiyatları! Marlboro, Parliament, Camel İçicilerine Kabus Gibi Haber…
5 Litre Ayçiçek Yağı 129 T'ye Düştü! Tarım Kredi Market'de Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Yağ Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL! mask
5 Litre Ayçiçek Yağı 129 T'ye Düştü! Tarım Kredi Market'de Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Yağ Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL!
iPhone 8, 11, 12 Fiyatları Ne Kadar? MediaMarkt Teknosa Ve Vatan Bilgisayar iPhone Telefonlara Özel İndirim Yaptı! İşte iPhone Güncel Fiyat Listesi! mask
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A101 Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Ramazan İndirim! BİM, Şok ve Tarım Kredi Market’e Resti Çekti! 3 Nisan A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları… mask
A101 Market 5 Litre Ayçiçek Yağında Ramazan İndirim! BİM, Şok ve Tarım Kredi Market’e Resti Çekti! 3 Nisan A101 Ayçiçek Yağı Fiyatları…
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