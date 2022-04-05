Ziraat Bankasından Muhteşem İndirim! Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Toz Şeker… Öyle Bir Kampanya Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı!
Günden güne artan enflasyonun da etkisiyle sürekli olarak yukarı çıkan gıda fiyatlarına karşı harekete geçen Ziraat Bankası, müşterilerine özel olarak harika bir Ramazan ayı kampanyası hazırladı. Ramazan boyunca alışveriş yapacak olan her müşterisine hediye Bankkart Lira vermeye hazırlanan Ziraat Bankası ile ilgili güncel kampanyanın detayları haberimizde...
Günden güne artan enflasyonun da etkisiyle sürekli olarak yukarı çıkan gıda fiyatlarına karşı harekete geçen Ziraat Bankası, müşterilerine özel olarak harika bir Ramazan ayı kampanyası hazırladı. Ramazan boyunca alışveriş yapacak olan her müşterisine hediye Bankkart Lira vermeye hazırlanan Ziraat Bankası, bu Bankkart Lira’ların alışverişlerde kullanılabileceğini de açıkladı. Öte yandan Ziraat Bankası’nın güncel Ramazan ayı kampanyasının detayları da belli oldu. Peki, Ziraat Bankası’nın yeni kampanyası ne? Ziraat Bankası’nın Ramazan kampanyasını şartları neler? Ziraat Bankası’nın Ramazan kampanyasına nasıl katılırım? İşte, detaylar…
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05 Nis 2022 - 22:10 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.