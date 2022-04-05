Ziraat Bankasından Muhteşem İndirim! Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Toz Şeker… Öyle Bir Kampanya Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı!

Günden güne artan enflasyonun da etkisiyle sürekli olarak yukarı çıkan gıda fiyatlarına karşı harekete geçen Ziraat Bankası, müşterilerine özel olarak harika bir Ramazan ayı kampanyası hazırladı. Ramazan boyunca alışveriş yapacak olan her müşterisine hediye Bankkart Lira vermeye hazırlanan Ziraat Bankası, bu Bankkart Lira’ların alışverişlerde kullanılabileceğini de açıkladı. Öte yandan Ziraat Bankası’nın güncel Ramazan ayı kampanyasının detayları da belli oldu. Peki, Ziraat Bankası’nın yeni kampanyası ne? Ziraat Bankası’nın Ramazan kampanyasını şartları neler? Ziraat Bankası’nın Ramazan kampanyasına nasıl katılırım? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...