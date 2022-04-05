Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Devrim Yarattı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Öyle Bir İndirim Var Ki… Resmen Bedavaya Gidiyor!

Üreticiden tüketiciye anlayışıyla kaliteli ürün satışı hizmeti vermeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Toprak Mahsul Ofisleri (TMO)’nin ürettiği ayçiçek yağının da satışına başladı. TMO marka ayçiçek yağlarında inanılmaz indirimlere giden Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin önünde adeta kuyruk oluşurken; piyasanın en uygun ayçiçek yağının nerede satıldığı da böylelikle belli olmuş oldu! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 5 litre ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri uygun mu, ucuz mu? İşte, detaylar…

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