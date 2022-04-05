Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağlarında Büyük Çarşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları!
Üreticiden tüketiciye anlayışıyla kaliteli ürün satışı hizmeti vermeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Toprak Mahsul Ofisleri (TMO)’nin ürettiği ayçiçek yağının da satışına başladı. TMO marka ayçiçek yağlarında inanılmaz indirimlere giden Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin önünde adeta kuyruk oluşurken; piyasanın en uygun ayçiçek yağı satışı ile ilgili detaylar da haberimizde...
Üreticiden tüketiciye anlayışıyla kaliteli ürün satışı hizmeti vermeye devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Toprak Mahsul Ofisleri (TMO)’nin ürettiği ayçiçek yağının da satışına başladı. TMO marka ayçiçek yağlarında inanılmaz indirimlere giden Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin önünde adeta kuyruk oluşurken; piyasanın en uygun ayçiçek yağının nerede satıldığı da böylelikle belli olmuş oldu! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 5 litre ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri uygun mu, ucuz mu? İşte, detaylar…
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05 Nis 2022 - 23:16 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.