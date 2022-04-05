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05 Nis 2022 - 13:25

Survivor Yarışmacıları Mahkemelik Oldu! Aileler İşin İçine Girdi; “Utanç Verici” Suçlamanın Ardından Soluklar Mahkemede Alındı! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar bitmek nedir bilmiyor! Şimdide iki yarışmacının mahkemelik olduğu gündeme bomba gibi düştü. Aileler işin içine girerken; birçok kişi bu durumu utanç verici olarak değerlendirdiğini dile getirdi. Suçlamaların ardından yarışmacıların aileleri solukları mahkemede aldı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…