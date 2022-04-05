- 05 Nis 2022 - 13:25 G: 05 Nis 2022 - 13:27

Survivor Yarışmacıları Mahkemelik Oldu! Aileler İşin İçine Girdi; “Utanç Verici” Suçlamanın Ardından Soluklar Mahkemede Alındı! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar bitmek nedir bilmiyor! Şimdide iki yarışmacının mahkemelik olduğu gündeme bomba gibi düştü. Aileler işin içine girerken; birçok kişi bu durumu utanç verici olarak değerlendirdiğini dile getirdi. Suçlamaların ardından yarışmacıların aileleri solukları mahkemede aldı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor’da yarışmacılar konseyde adeta birbirine girmişti. Barış Murat Yağcı’nın sözleri üzerinde Nisa Bölükbaşı, “Çirkin, çirkef ve yalancı” dediğini itiraf etmişti. Bu sözleri doğrudan Nagihan’a söylediğini açıklayan Nisa, üstüne birde bir iddiada bulununca ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Nis 2022 - 13:25 Ankara- Yaşam

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Survivor Yarışmacıları Mahkemelik Oldu! Aileler İşin İçine Girdi; “Utanç Verici” Suçlamanın Ardından Soluklar Mahkemede Alındı! “Yok Artık!” mask
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