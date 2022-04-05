Survivor Yarışmacıları Mahkemelik Oldu! Aileler İşin İçine Girdi; “Utanç Verici” Suçlamanın Ardından Soluklar Mahkemede Alındı! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar bitmek nedir bilmiyor! Şimdide iki yarışmacının mahkemelik olduğu gündeme bomba gibi düştü. Aileler işin içine girerken; birçok kişi bu durumu utanç verici olarak değerlendirdiğini dile getirdi. Suçlamaların ardından yarışmacıların aileleri solukları mahkemede aldı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor’da yarışmacılar konseyde adeta birbirine girmişti. Barış Murat Yağcı’nın sözleri üzerinde Nisa Bölükbaşı, “Çirkin, çirkef ve yalancı” dediğini itiraf etmişti. Bu sözleri doğrudan Nagihan’a söylediğini açıklayan Nisa, üstüne birde bir iddiada bulununca ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.