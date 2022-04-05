- 05 Nis 2022 - 13:36 G: 05 Nis 2022 - 13:42

Bim Market’ten Efsane Ayçiçek Yağı İndirimi! Toz Şeker Bitti Bitecek; Sayıyla Raflara Diziliyor! Alan Aylarca Rahat Olacak!

Ayçiçek yağı krizinin hemen ardından başlayan şeker krizi, geçtiğimiz hafta itibariyle zamla son buldu. Yeni haftada market raflarındaki fiyatlarını zamlı olarak alan şeker ürünleri, BİM marketlerinde tam tersine indirime girdi. Kendi bünyesinde sattığı Sole marka ayçiçek yağlarında da indirime giden BİM marketlerle ilgili son indirimlerin detayları haberimizde...

Ayçiçek yağı krizinin hemen ardından başlayan şeker krizi, geçtiğimiz hafta itibariyle zamla son buldu. Yeni haftada market raflarındaki fiyatlarını zamlı olarak alan şeker ürünleri, BİM marketlerinde tam tersine indirime girdi. Kendi bünyesinde sattığı Sole marka ayçiçek yağlarında da indirime giden BİM marketleri, bugünden itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünlerini de açıkladı. Peki, BİM’de bu haftaki indirimler neler? BİM 5 Nisan 2022 aktüel ürünleri neler? BİM ayçiçek yağı fiyatları ve şeker fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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05 Nis 2022 - 13:36 - Gündem

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