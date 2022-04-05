BİM’de Ayçiçek Yağlarında Büyük ÇArşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan BİM Sıvı Yağ Fiyatları!

Ayçiçek yağı krizinin hemen ardından başlayan şeker krizi, geçtiğimiz hafta itibariyle zamla son buldu. Yeni haftada market raflarındaki fiyatlarını zamlı olarak alan şeker ürünleri, BİM marketlerinde tam tersine indirime girdi. Kendi bünyesinde sattığı Sole marka ayçiçek yağlarında da indirime giden BİM marketleri, bugünden itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünlerini de açıkladı. Peki, BİM’de bu haftaki indirimler neler? BİM 5 Nisan 2022 aktüel ürünleri neler? BİM ayçiçek yağı fiyatları ve şeker fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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