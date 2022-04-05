Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Eteğiyle Cayır Cayır… İçine Hiçbir Şey Giymedi; Sırtıyla Büyüledi! “Vay Fıstık!”

Sadakatsiz dizisinin başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi isimlerle paylaşan Cansu Dere, Asya karakteriyle “Kraliçe” olarak anılmaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 5 bölüm sonra ekranlara veda edecek olan Sadakatsiz dizisinin finaline yaklaşırken; Cansu Dere ise soluğu İspanya’da aldı. Güzelliğini kanıtlayan bir paylaşımda bulunan Cansu Dere, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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