- 05 Nis 2022 - 13:52

Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Eteğiyle Cayır Cayır… İçine Hiçbir Şey Giymedi; Sırtıyla Büyüledi! “Vay Fıstık!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, güzelliğiyle milyonları mest etti. Kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı bir kıyafet giyen güzel oyuncu; milyonların ağzını açık bıraktı. İç çamaşırsız pozlarıyla sırt dekoltesini gösteren güzel oyuncuya hayranları ise “Vay fıstık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sadakatsiz dizisinin başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi isimlerle paylaşan Cansu Dere, Asya karakteriyle “Kraliçe” olarak anılmaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 5 bölüm sonra ekranlara veda edecek olan Sadakatsiz dizisinin finaline yaklaşırken; Cansu Dere ise soluğu İspanya’da aldı. Güzelliğini kanıtlayan bir paylaşımda bulunan Cansu Dere, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Nis 2022 - 13:52 Ankara- Yaşam

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