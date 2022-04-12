- 12 Nis 2022 - 19:00

Ayçiçek Yağlarında İndirim Başladı! PTT ve TMO İndirimiyle Daha Ucuzu Yok Bu Fiyatlar İnanılmaz! İşte 12 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları!

Bir süredir vatandaşın adeta cebini yakmaya başlamış olan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitmeye başlayan marketler, Ramazan ayı öncesi temel gıda ürünlerinin fiyatında adeta yarış içerisine girdi. Kaliteli ve uygun ürünü vatandaş ile buluşturmayı amaçlayan PTT AVM ile ilgili son indirimin detayları haberimizde....

Bir süredir vatandaşın adeta cebini yakmaya başlamış olan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitmeye başlayan marketler, Ramazan ayı öncesi temel gıda ürünlerinin fiyatında adeta yarış içerisine girdi. Kaliteli ve uygun ürünü vatandaş ile buluşturmayı amaçlayan PTT AVM ise, dibe çektiği ayçiçek yağı fiyatlarıyla bu yarışın kazananı olmayı başardı! Peki, PTT AVM’de ayçiçek yağı var mı? PTT AVM ucuz mu, uygun mu? PTT AVM’de 1 litre, 2 litre ve 5 litre ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

12 Nis 2022 - 19:00 - Yaşam

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