- 05 Nis 2022 - 13:41 G: 05 Nis 2022 - 13:53

PTT AVM’de Ayçiçek Yağına Rekor İndirim Yapıldı! Zam, Dolar Dinlemiyor, Elinin Tersiyle Vurdu! 1 Litresinden 5 Litresine…

Bir süredir vatandaşın adeta cebini yakmaya başlamış olan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitmeye başlayan marketler, Ramazan ayı öncesi temel gıda ürünlerinin fiyatında adeta yarış içerisine girdi. Kaliteli ve uygun ürünü vatandaş ile buluşturmayı amaçlayan PTT AVM ile ilgili son indirimin detayları haberimizde....

Bir süredir vatandaşın adeta cebini yakmaya başlamış olan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitmeye başlayan marketler, Ramazan ayı öncesi temel gıda ürünlerinin fiyatında adeta yarış içerisine girdi. Kaliteli ve uygun ürünü vatandaş ile buluşturmayı amaçlayan PTT AVM ise, dibe çektiği ayçiçek yağı fiyatlarıyla bu yarışın kazananı olmayı başardı! Peki, PTT AVM’de ayçiçek yağı var mı? PTT AVM ucuz mu, uygun mu? PTT AVM’de 1 litre, 2 litre ve 5 litre ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

05 Nis 2022 - 13:41 - Yaşam

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