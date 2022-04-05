- 05 Nis 2022 - 23:15 G: 05 Nis 2022 - 23:22

PTT AVM’de Ayçiçek Yağlarında Büyük Çarşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 55 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları!

Bir süredir vatandaşın adeta cebini yakmaya başlamış olan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitmeye başlayan marketler, Ramazan ayı öncesi temel gıda ürünlerinin fiyatında adeta yarış içerisine girdi. Kaliteli ve uygun ürünü vatandaş ile buluşturmayı amaçlayan PTT AVM ile ilgili son indirimin detayları haberimizde....

Bir süredir vatandaşın adeta cebini yakmaya başlamış olan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitmeye başlayan marketler, Ramazan ayı öncesi temel gıda ürünlerinin fiyatında adeta yarış içerisine girdi. Kaliteli ve uygun ürünü vatandaş ile buluşturmayı amaçlayan PTT AVM ise, dibe çektiği ayçiçek yağı fiyatlarıyla bu yarışın kazananı olmayı başardı! Peki, PTT AVM’de ayçiçek yağı var mı? PTT AVM ucuz mu, uygun mu? PTT AVM’de 1 litre, 2 litre ve 5 litre ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

05 Nis 2022 - 23:15 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
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Tarım Kredi Market ve TMO Market Çarşamba'ya Özel Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…
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Ziraat Bankası Kartlarına Büyük Kampanya Yaptı! Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Toz Şeker… 150 TL İndirim Yüklüyor... Ağızlar Açık Kaldı!
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Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağlarında Büyük Çarşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları!
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BİM’de Ayçiçek Yağlarında Büyük ÇArşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan BİM Sıvı Yağ Fiyatları!
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Tarım Kredi Market ve TMO Market Çarşamba'ya Özel Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin… mask
Tarım Kredi Market ve TMO Market Çarşamba'ya Özel Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…
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Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağlarında Büyük Çarşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları! mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağlarında Büyük Çarşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları!
PTT AVM’de Ayçiçek Yağlarında Büyük Çarşamba İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 55 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 6 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları! mask
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