- 07 Nis 2022 - 19:13

PTT AVM’de Ayçiçek Yağlarında Büyük Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 55 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları!

Bir süredir vatandaşın adeta cebini yakmaya başlamış olan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitmeye başlayan marketler, Ramazan ayı öncesi temel gıda ürünlerinin fiyatında adeta yarış içerisine girdi. Kaliteli ve uygun ürünü vatandaş ile buluşturmayı amaçlayan PTT AVM ile ilgili son indirimin detayları haberimizde....

Bir süredir vatandaşın adeta cebini yakmaya başlamış olan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitmeye başlayan marketler, Ramazan ayı öncesi temel gıda ürünlerinin fiyatında adeta yarış içerisine girdi. Kaliteli ve uygun ürünü vatandaş ile buluşturmayı amaçlayan PTT AVM ise, dibe çektiği ayçiçek yağı fiyatlarıyla bu yarışın kazananı olmayı başardı! Peki, PTT AVM’de ayçiçek yağı var mı? PTT AVM ucuz mu, uygun mu? PTT AVM’de 1 litre, 2 litre ve 5 litre ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

07 Nis 2022 - 19:13 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market ve TMO Market Cuma'ya Özel Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin… mask
Tarım Kredi Market ve TMO Market Cuma'ya Özel Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…
5 Litre Ayçiçek Yağı 129 TL İle Dibi Gördü! Tarım Kredi Market'de Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Yağ Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL! mask
5 Litre Ayçiçek Yağı 129 TL İle Dibi Gördü! Tarım Kredi Market'de Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Yağ Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL!
BİM Markette Ayçiçek Yağlarında Büyük Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan BİM Sıvı Yağ Fiyatları! mask
BİM Markette Ayçiçek Yağlarında Büyük Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan BİM Sıvı Yağ Fiyatları!
ŞOK Market 5 LT Evin Ayçiçek Yağlarında Cuma İndirimi Yaptı! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte Şok 8 Nisan Sıvı Yağ, Çay, Toz Şeker Fiyatları! Fiyatlar Düştü… mask
ŞOK Market 5 LT Evin Ayçiçek Yağlarında Cuma İndirimi Yaptı! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte Şok 8 Nisan Sıvı Yağ, Çay, Toz Şeker Fiyatları! Fiyatlar Düştü…
5 Litrelik Ayçiçek Yağında Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! A101, Bim ve Şok İndirim İçin Sıraya Girdi! Raflar Boşalıyor! mask
5 Litrelik Ayçiçek Yağında Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! A101, Bim ve Şok İndirim İçin Sıraya Girdi! Raflar Boşalıyor!
Akaryakıt, Ayçiçek Yağı, Şeker, Un, Çay, Et Fiyatları Çakılacak! Artık Zam Mam Yok; Hükümet Düğmeye Bastı! İşte Zamsız Sabitlenecek 20 Ürün... mask
Akaryakıt, Ayçiçek Yağı, Şeker, Un, Çay, Et Fiyatları Çakılacak! Artık Zam Mam Yok; Hükümet Düğmeye Bastı! İşte Zamsız Sabitlenecek 20 Ürün...
12 Kg Büyük Tüp Fiyatları Şok Etti! 2 Kg Küçük Tüp Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları mask
12 Kg Büyük Tüp Fiyatları Şok Etti! 2 Kg Küçük Tüp Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları
iPhone 8, 11, 12 Kampanyalı Fiyatları Ne Kadar? MediaMarkt Teknosa Ve Vatan Bilgisayar iPhone Telefonlara Özel İndirim Yaptı! İşte iPhone Güncel Fiyat Listesi! mask
iPhone 8, 11, 12 Kampanyalı Fiyatları Ne Kadar? MediaMarkt Teknosa Ve Vatan Bilgisayar iPhone Telefonlara Özel İndirim Yaptı! İşte iPhone Güncel Fiyat Listesi!
Limon Dondurularak Yemek Ne İşe Yarar? Dondurulmuş Limon Yemek Kansere İyi Gelir Mi? Dondurulmuş Limon Kist Ve Tümörü Yok Eder Mi? mask
Limon Dondurularak Yemek Ne İşe Yarar? Dondurulmuş Limon Yemek Kansere İyi Gelir Mi? Dondurulmuş Limon Kist Ve Tümörü Yok Eder Mi?
Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Oldu Merak Uyandırdı! 2022 Ramazan Bayramı Birleşecek Mi, Uzatıldı Mı? mask
Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Oldu Merak Uyandırdı! 2022 Ramazan Bayramı Birleşecek Mi, Uzatıldı Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
PTT AVM’de Ayçiçek Yağlarında Büyük Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 55 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları! mask
PTT AVM’de Ayçiçek Yağlarında Büyük Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 55 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları!
Tarım Kredi Market ve TMO Market Cuma'ya Özel Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin… mask
Tarım Kredi Market ve TMO Market Cuma'ya Özel Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…
BİM Markette Ayçiçek Yağlarında Büyük Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan BİM Sıvı Yağ Fiyatları! mask
BİM Markette Ayçiçek Yağlarında Büyük Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan BİM Sıvı Yağ Fiyatları!
5 Litre Ayçiçek Yağı 129 TL İle Dibi Gördü! Tarım Kredi Market'de Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Yağ Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL! mask
5 Litre Ayçiçek Yağı 129 TL İle Dibi Gördü! Tarım Kredi Market'de Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Yağ Fiyatı 38 TL, 64 TL, 99 TL, 129 TL!
ŞOK Market 5 LT Evin Ayçiçek Yağlarında Cuma İndirimi Yaptı! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte Şok 8 Nisan Sıvı Yağ, Çay, Toz Şeker Fiyatları! Fiyatlar Düştü… mask
ŞOK Market 5 LT Evin Ayçiçek Yağlarında Cuma İndirimi Yaptı! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte Şok 8 Nisan Sıvı Yağ, Çay, Toz Şeker Fiyatları! Fiyatlar Düştü…
A101 Markette Ayçiçek Yağlarında Büyük Perşembe İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 7 Nisan A101 Sıvı Yağ Fiyatları! mask
A101 Markette Ayçiçek Yağlarında Büyük Perşembe İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! İşte 7 Nisan A101 Sıvı Yağ Fiyatları!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status