PTT AVM’de Ayçiçek Yağlarında Cuma Kampanyası! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 55 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! İşte 8 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları!
Bir süredir vatandaşın adeta cebini yakmaya başlamış olan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitmeye başlayan marketler, Ramazan ayı öncesi temel gıda ürünlerinin fiyatında adeta yarış içerisine girdi. Kaliteli ve uygun ürünü vatandaş ile buluşturmayı amaçlayan PTT AVM ile ilgili son indirimin detayları haberimizde....
Bir süredir vatandaşın adeta cebini yakmaya başlamış olan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitmeye başlayan marketler, Ramazan ayı öncesi temel gıda ürünlerinin fiyatında adeta yarış içerisine girdi. Kaliteli ve uygun ürünü vatandaş ile buluşturmayı amaçlayan PTT AVM ise, dibe çektiği ayçiçek yağı fiyatlarıyla bu yarışın kazananı olmayı başardı! Peki, PTT AVM’de ayçiçek yağı var mı? PTT AVM ucuz mu, uygun mu? PTT AVM’de 1 litre, 2 litre ve 5 litre ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
08 Nis 2022 - 10:37 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.