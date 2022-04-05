- 05 Nis 2022 - 14:45

FOX TV’den Skandal Mahkum Kararı! Apar Topar Çıkarılacaktı; Öyle Bir Hamle Geldi Ki… Finalden Önce Tokat Gibi Darbe!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri oaln Mahkum dizisi için karar resmen çıktı. Apar topar diziden çıkarılacağı gündeme gelen Seray Kaya için gelen hamle yürekleri yerinden çıkardı. Finale adım adım yaklaşan diziden final öncesi gelen tokat gibi darbe seyircileri derinden sarstı! Mahkum dizisinin Avukat Cemre’si resmen diziyi ve sevenlerini ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Mahkum dizisinin başrollerini Melike İpek Yalova, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncularla paylaşan Seray Kaya, Avukat Cemre karakteriyle milyonları mest ediyordu. Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakterinden bambaşka birisi olduğunu gösteren Seray Kaya için Mahkum dizisinden kısa bir süre önce karar çıkmıştı. Şimdi ise senaryoda yaşanan değişikliklerle birlikte çalışmalar başladı! Peki, neler oluyor?

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05 Nis 2022 - 14:45 Ankara- Yaşam

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