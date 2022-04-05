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05 Nis 2022 - 14:45

FOX TV’den Skandal Mahkum Kararı! Apar Topar Çıkarılacaktı; Öyle Bir Hamle Geldi Ki… Finalden Önce Tokat Gibi Darbe!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri oaln Mahkum dizisi için karar resmen çıktı. Apar topar diziden çıkarılacağı gündeme gelen Seray Kaya için gelen hamle yürekleri yerinden çıkardı. Finale adım adım yaklaşan diziden final öncesi gelen tokat gibi darbe seyircileri derinden sarstı! Mahkum dizisinin Avukat Cemre’si resmen diziyi ve sevenlerini ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…