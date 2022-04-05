- 05 Nis 2022 - 14:59 G: 05 Nis 2022 - 15:08

Şeyma Subaşı Sınırları Zorladı! Minicik Şortunun Boyu Olay Yarattı! Karın Kaslarını Sergiledi; Kumların Üzerinde Sere Serpe…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, sınırları zorlamaya devam ediyor. Cesur pozlarına bir yenisini ekleyen Subaşı, minicik şortunun boyuyla olay yarattı. Karın kaslarını ve kusursuz fiziğini sergileyen Şeyma Subaşı, kumların üzerine sere serpe uzanarak; görsel şölen yarattı! İşte milyonların defalarca baktığı o poz…

Acun Ilıcalı’yla olan evliliğiyle tanınmaya başlayan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’yla yıllar süren sevgililik döneminden sonra 1 yıl evli kalmıştı. Boşanmanın ardından Subaşı, İtalyan DJ Guido ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı. En son Mısırlı aşkı Meedo’yla nikah dairesinden dönen Şeyma Subaşı, nişan yüzüğünü çıkarmış ve aradığı aşkı bulamadığına karar vermişti. Şimdilerde Hakan Sabancı’yla aşk dedikodularına karışan Subaşı, karın kaslarına sergileyerek şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Nis 2022 - 14:59 Ankara- Yaşam

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