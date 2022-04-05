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05 Nis 2022 - 14:59

Şeyma Subaşı Sınırları Zorladı! Minicik Şortunun Boyu Olay Yarattı! Karın Kaslarını Sergiledi; Kumların Üzerinde Sere Serpe…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, sınırları zorlamaya devam ediyor. Cesur pozlarına bir yenisini ekleyen Subaşı, minicik şortunun boyuyla olay yarattı. Karın kaslarını ve kusursuz fiziğini sergileyen Şeyma Subaşı, kumların üzerine sere serpe uzanarak; görsel şölen yarattı! İşte milyonların defalarca baktığı o poz…