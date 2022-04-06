Survivor Mert Öcal’ın Eski Aşkı Makbule Şakalakoğlu Alev Alev Yaktı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Nefesler Kesiliyor! “Mert Bu Kız Silinir Mi?”

Survivor Mert Öcal’ın Eski Aşkı Makbule Şakalakoğlu Alev Alev Yaktı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Nefesler Kesiliyor! “Mert Bu Kız Silinir Mi?”
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışma kadrosunda yer alan Mert Öcal ile birlikteliği nedeniyle sıkça gündeme gelen Makbule Şakalakoğlu, öyle bir paylaşım yaptı ki, sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı. İşte o paylaşım ve detaylar...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışma kadrosunda yer alan Mert Öcal ile birlikteliği nedeniyle sıkça gündeme gelen Makbule Şakalakoğlu, öyle bir paylaşım yaptı ki, sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı. Bu paylaşımın ardından takipçilerinden övgüler alan Makbule Şakalakoğlu’nun takipçileri, Mert Öcal’a gönderme yapmayı da ihmal etmedi! Peki, Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu ne paylaştı? Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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06 Nis 2022 - 00:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.