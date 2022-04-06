Survivor Mert Öcal’ın Eski Aşkı Makbule Şakalakoğlu Alev Alev Yaktı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Nefesler Kesiliyor! “Mert Bu Kız Silinir Mi?”

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışma kadrosunda yer alan Mert Öcal ile birlikteliği nedeniyle sıkça gündeme gelen Makbule Şakalakoğlu, öyle bir paylaşım yaptı ki, sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı. Bu paylaşımın ardından takipçilerinden övgüler alan Makbule Şakalakoğlu’nun takipçileri, Mert Öcal’a gönderme yapmayı da ihmal etmedi! Peki, Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu ne paylaştı? Survivor Mert Öcal’ın eski sevgilisi Makbule Şakalakoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...